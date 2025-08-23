Пегула сподели, че прави последния си опит за Голям шлем

Финалистката от миналата година Джесика Пегула ще направи последен опит през този сезон да вземе първата си титла от Големия шлем на стартиращото Открито първенство по тенис в САЩ, съобщава Ройтерс.
"Мисля, че обичам индивидуалния аспект и чувството, че чувството, че можеш да се справим сам за разлика от много други спортове. Голямо предизвикателство е, когато си сам, но това е основната причина да играя. Трябва да си безстрашен, за да приемеш и да излезеш на корта със съзнанието, че можеш да се изложиш пред целия свят. Мисля, че всеки се вълнува от възможността да спечели, това прави турнира много отворен. Всеки знае това и се опитва да намери начин да спечели", каза Пегула.
31-годишната Пегула имаше четири загуби на четвъртфиналите на турнири от Големия шлем, преди да стигне до финала в Ню Йорк преди година, където загуби от Арина Сабаленка. Американката ще стартира участието си в надпреварата в утрешния 24-и август (неделя), като ще се изправи срещу Маяр Шериф от Египет в мач от пърия кръг на турнира.