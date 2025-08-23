Популярни
  3. Пегула сподели, че прави последния си опит за Голям шлем

  • 23 авг 2025 | 01:17
Финалистката от миналата година Джесика Пегула ще направи последен опит през този сезон да вземе първата си титла от Големия шлем на стартиращото Открито първенство по тенис в САЩ, съобщава Ройтерс.

"Мисля, че обичам индивидуалния аспект и чувството, че чувството, че можеш да се справим сам за разлика от много други спортове. Голямо предизвикателство е, когато си сам, но това е основната причина да играя. Трябва да си безстрашен, за да приемеш и да излезеш на корта със съзнанието, че можеш да се изложиш пред целия свят. Мисля, че всеки се вълнува от възможността да спечели, това прави турнира много отворен. Всеки знае това и се опитва да намери начин да спечели", каза Пегула.

31-годишната Пегула имаше четири загуби на четвъртфиналите на турнири от Големия шлем, преди да стигне до финала в Ню Йорк преди година, където загуби от Арина Сабаленка. Американката ще стартира участието си в надпреварата в утрешния 24-и август (неделя), като ще се изправи срещу Маяр Шериф от Египет в мач от пърия кръг на турнира.

