Жестоко наказание в румънския футбол, което обаче не е прецедент!

  • 23 авг 2025 | 00:52
  • 374
  • 2
Румънската футболна федерация наложи тежко наказание на У Крайова 1948. На клуба бяха отнети общо 94 точки заради просрочени плащания към бивши играчи, треньори и Динамо Букурещ. Интересното е, че това дори не е най-тежкото наказание в историята на румънския футбол, като през 2016 на Карансебеш са отнети 96 точки.

Наказателните точки са наложени, защото Крайова не е изплатила няколко просрочени дълга. Става въпрос, наред с други, за неизплатени заплати и бонуси на бивши играчи и треньори на клуба, както и за финансово задължение към Динамо Букурещ, произтичащо от мач за Купата на Румъния през 2023 г. Поради неспазването на тези задължения, федерацията натрупва наказателни точки. Общо 94-те точки в минус не са наложени наведнъж, а са резултат от натрупване на предишни наказания, наложени от федерацията на клуба.

Освен това Крайова не получи лиценз за Лига 2 и ще трябва да започне новия сезон в Лига 3. Федерацията е дала на клуба срок до 3 септември 2025 г., 15:00 ч., да представи доказателства за плащане. Ако това не се случи, ще последват допълнителни санкции, като клубът може дори да бъде изцяло изваден от всички състезания. Окончателно решение е планирано за 25 септември.

Собственикът Адриан Митителу не е съгласен със санкциите и твърди, че те нямат правна основа. Той подчертава, че всички решения ще бъдат обжалвани. „Това ще се реши някъде, няма да бъдем изключени“, заяви той пред румънската преса.

