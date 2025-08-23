Бетис с първа победа

Отборът на Бетис спечели първия си мач в Ла Лига този сезон, след като надделя с минималното 1:0 срещу тима на Алавес в срещата от 2-рия кръг на испанския шампионат.
Единственият гол в срещата отбеляза Джовани Ло Селсо (16’).
Благодарение на победата андалусийци оглавиха временно класирането еднолично, като това със сигурност ще се промени в предстоящото денонощие, когато ще се изиграят три мача.
В следващия кръг Бетис ще гостува на Селта, докато Алавес ще има тежко препятствие в лицето на бронзовия медалист от миналата кампания Атлетико Мадрид.