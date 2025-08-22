Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

Жребият за Световното първенство през 2026 г. ще се проведе на 5 декември в Кенеди Център във Вашингтон. Новината бе съобщена от Световната футболна централа ФИФА, както и бе анонсирана лично от президентът на САЩ Доналд Тръмп. Именно САЩ ще бъде част от тройката домакини на форума, като мачове от форума ще се проведат още в Канада и Мексико.

"Някои хора наричат това място Тръмп Кенеди Център, но все още не сме готови да го наречем така. Може би след седмица или нещо такова", заяви американският държавен глава.

Това се случи по време на церемония в Овалния кабинет на Белия дом, на която присъстваше и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

"За мен е чест да бъда в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп, където обявихме, че финалната жребия на Световното първенство ще бъде домакин в културното и развлекателното сърце на страната, Кенеди Център във Вашингтон, окръг Колумбия, в петък, 5 декември. Жребият е основен етап и ще продължи забележителното изграждане на най-голямото спортно събитие някога. Очакваме с нетърпение да посрещнем всички в столицата на Съединените щати по този значим повод", сподели Инфантино отосно предстоящата церемония за жребия.