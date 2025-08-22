Популярни
  Южна Корея приема Азиатските зимни игри през 2029?

  22 авг 2025
  • 232
  • 0
От Азиатския олимпийски комитет потърсиха Южна Корея, за да проучат възможността страната да домакинства на Зимните игри на континента през 2029, които по принцип бяха предвидени за Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

Стана ясно, че от комитета са се срещали с президента на Корейския олимпийски комитет още преди месец със същата молба. Причината според Bloomberg е, че Саудитска Арабия изпитва огромни затруднения с крайните срокове за построяването на планинския курорт Тройена, където трябваше да се проведат Игрите.

Снимки: Gettyimages

