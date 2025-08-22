Калина Христова и Цветелина Георгиева се класираха за втория кръг на турнира в Панагюрище

Две българки продължиха във втория кръг в десетото издание на международния турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishte 2025 с награден фонд 45 хиляди долара.

Калина Христова се наложи на старта над Елена Чинчурова от Словакия с 3:0 (11:6, 11:7, 11:5). На осминафиланите на турнира Христова ще срещне украинката Вероника Матюнина, която е поставена под номер 7 в схемата на турнира.

Напред продължи и Цветелина Георгиева, която в изключително оспорван мач се наложи над румънката Александра Чириакова с 3:2 (11:7, 9:11, 5:11, 11:6, 12:10). Българката пропусна два мачбола, но успя да затвори срещата при третия си опит. На осминафиналите Георгиева ще играе срещу Жанерке Кошкумбаева от Казахстан, която победи на старта българката Виктория Персова с 3:2 (15:17, 11:3, 11:9, 9:11, 11:6).

Още български състезателки отпаднаха от надпреварата. Участващата с "уайлд кард" Нина Николова отстъпи на японката Касуми Кимура с 1:3 (5:11, 6:11, 12:10, 4:11).

Сиделя Мутлу загуби от поставената под номер 4 румънка Елена Захария с 1:3 (5:11, 11:7, 10:12, 7:11).

Дария Спасова бе елиминирана от иранката Шима Сафаей с 0:3 (5:11, 6:11, 2:11).

Калина Пиперова също не успя да се противопостави на поставената под номер 2 японка Мисузу Такея и загуби с 0:3 (4:11, 3:11, 2:11).

Утре ще се проведат осминафиналите.

При мъжете Владимир Петков, който в първия кръг елиминира италианеца Андреа Пупо, отпадна от поставения под номер 1 в схемата индиец Сатхиян Гнанасекаран в "Арена Асарел" след 0:3 (4:11, 10:12, 10:12).