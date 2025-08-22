Емери призна, че Астън Вила има много работа до края на трансферния прозорец

Наставникът на Астън Вила Унай Емери не скри, че очаква клубът да привлече нови играчи до затварянето на трансферния прозорец. Бирмингамци се раздели с доста футболисти, а привлякоха само двама нови до този момент. Вила преговаря с Челси за евентуален наем на Николас Джаксън и се опитва да върне Марко Асенсио от Пари Сен Жермен.
"Клубът работи здраво, за да имаме колкото е възможно по-солидна структура по отношение играчите в състава. Опитваме се да имаме по двама футболисти на всяка позиция. Все още има работа за вършене. Може още играчи да напуснат и трябва да привлечем някои", коментира Емери.
Астън Вила е ограничен по отношение на покупките, тъй като трябва да спазва правилата за Финансов феърплей. Последните дни клубът се раздели с Джейкъб Рамзи, който премина в Нюкасъл, и Леон Бейли, който отиде в Рома.