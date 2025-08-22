Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Емери призна, че Астън Вила има много работа до края на трансферния прозорец

Емери призна, че Астън Вила има много работа до края на трансферния прозорец

  • 22 авг 2025 | 18:17
  • 529
  • 0
Емери призна, че Астън Вила има много работа до края на трансферния прозорец

Наставникът на Астън Вила Унай Емери не скри, че очаква клубът да привлече нови играчи до затварянето на трансферния прозорец. Бирмингамци се раздели с доста футболисти, а привлякоха само двама нови до този момент. Вила преговаря с Челси за евентуален наем на Николас Джаксън и се опитва да върне Марко Асенсио от Пари Сен Жермен.

"Клубът работи здраво, за да имаме колкото е възможно по-солидна структура по отношение играчите в състава. Опитваме се да имаме по двама футболисти на всяка позиция. Все още има работа за вършене. Може още играчи да напуснат и трябва да привлечем някои", коментира Емери.

Астън Вила е ограничен по отношение на покупките, тъй като трябва да спазва правилата за Финансов феърплей. Последните дни клубът се раздели с Джейкъб Рамзи, който премина в Нюкасъл, и Леон Бейли, който отиде в Рома.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

  • 22 авг 2025 | 13:33
  • 1291
  • 0
Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

  • 22 авг 2025 | 13:32
  • 4635
  • 2
Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

  • 22 авг 2025 | 13:20
  • 1255
  • 0
Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

  • 22 авг 2025 | 12:56
  • 971
  • 0
Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

  • 22 авг 2025 | 12:50
  • 4711
  • 5
Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

  • 22 авг 2025 | 12:32
  • 4085
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 9598
  • 40
Вихрен 0:0 Дунав (Русе)

Вихрен 0:0 Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 18:50
  • 7907
  • 4
11-те на Локомотив (София) и Спартак (Варна)

11-те на Локомотив (София) и Спартак (Варна)

  • 22 авг 2025 | 19:18
  • 104
  • 0
Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 13372
  • 38
ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 31994
  • 65
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 10291
  • 27