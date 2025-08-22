Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева се класира за финала на двойки в Швейцария

Росица Денчева се класира за финала на двойки в Швейцария

  • 22 авг 2025 | 18:11
  • 503
  • 0
Росица Денчева се класира за финала на двойки в Швейцария

Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 000 долара.

18-годишната българка и Моника Станкевич (Полша) елиминираха без игра отказалите се Анастасия Бетраки (Италия) и Мелиса Еркан (Австралия).

Така в спора за трофея те ще се изправят утре срещу поставените под номер 3 Тифани Льометр (Франция) и Тина Смит (Австралия).

Денчева ще се опита да спечели първа титла при женските дуети във веригата на Международната федерация по тенис ITF след загубата при дебютното си участие във подобен финал в Ираклион (Гърция) през април.

Следвай ни:

Още от Тенис

Перикар и Корда продължават към 1/2-финалите в Уинстън-Сейлъм

Перикар и Корда продължават към 1/2-финалите в Уинстън-Сейлъм

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 395
  • 0
12 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Плевен

12 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Плевен

  • 22 авг 2025 | 09:52
  • 690
  • 0
Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

  • 22 авг 2025 | 09:06
  • 544
  • 0
Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

  • 22 авг 2025 | 04:26
  • 3733
  • 6
Синер с по-лек жребий от Алкарас в САЩ

Синер с по-лек жребий от Алкарас в САЩ

  • 22 авг 2025 | 02:50
  • 2360
  • 2
Топалова отпадна в Швейцария

Топалова отпадна в Швейцария

  • 22 авг 2025 | 02:20
  • 923
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 9588
  • 40
Вихрен 0:0 Дунав (Русе)

Вихрен 0:0 Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 18:50
  • 7904
  • 4
11-те на Локомотив (София) и Спартак (Варна)

11-те на Локомотив (София) и Спартак (Варна)

  • 22 авг 2025 | 19:18
  • 102
  • 0
Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 13367
  • 38
ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 31993
  • 65
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 10288
  • 27