Росица Денчева се класира за финала на двойки в Швейцария

Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 000 долара.

18-годишната българка и Моника Станкевич (Полша) елиминираха без игра отказалите се Анастасия Бетраки (Италия) и Мелиса Еркан (Австралия).

Така в спора за трофея те ще се изправят утре срещу поставените под номер 3 Тифани Льометр (Франция) и Тина Смит (Австралия).

Денчева ще се опита да спечели първа титла при женските дуети във веригата на Международната федерация по тенис ITF след загубата при дебютното си участие във подобен финал в Ираклион (Гърция) през април.