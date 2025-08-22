Шефилд Юнайтед представи двама нови централни защитници

Популярни
Защитникът Бен Годфри ще играе под наем до края на сезона в Шефилд Юнайтед, съобщават от английския клуб. 27-годишният футболист е собственост на италианския Аталанта.

Бранителят изкара втората част от миналата кампания като преотстъпен в Ипсуич.

Годфри се присъедини към Аталанта от Евертън през юни 2024 година.

Защитникът, който има два мача за английския национален отбор, премина през Йорк, Шрюзбъри и Норич в ранните етапи на своята кариера.

След като представиха Годфри, "остриетата" се похвалиха с още едно ново попълнения в защитата. Това е 20-годишният Нилс Зетерстрьом, който идва от Малмьо ФФ срещу 3,3 милиона евро плюс бонуси.

