Шефилд Юнайтед представи двама нови централни защитници

Защитникът Бен Годфри ще играе под наем до края на сезона в Шефилд Юнайтед, съобщават от английския клуб. 27-годишният футболист е собственост на италианския Аталанта.
Бранителят изкара втората част от миналата кампания като преотстъпен в Ипсуич.
Годфри се присъедини към Аталанта от Евертън през юни 2024 година.
Защитникът, който има два мача за английския национален отбор, премина през Йорк, Шрюзбъри и Норич в ранните етапи на своята кариера.
След като представиха Годфри, "остриетата" се похвалиха с още едно ново попълнения в защитата. Това е 20-годишният Нилс Зетерстрьом, който идва от Малмьо ФФ срещу 3,3 милиона евро плюс бонуси.