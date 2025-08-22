Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Две български двойки достигнаха до четвъртфиналите в Панагюрище

Две български двойки достигнаха до четвъртфиналите в Панагюрище

  • 22 авг 2025 | 17:54
  • 223
  • 0
Две български двойки достигнаха до четвъртфиналите в Панагюрище

Две български двойки се класираха за четвъртфиналите в десетото издание на международния турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishte 2025 с награден фонд 45 хиляди долара.

В надпреварата при дамите Калина Христова и Виктория Персова стартираха с труден успех в основната схема срещу Ема Чинчурова и Николета Пухованова (Словакия) с 3:2 (11:3, 6:11, 11:6, 8:11, 13:11). Така за място на полуфиналите те ще играят утре срещу поставените под номер 3 Адриана Илашова и Доминика Вилч (Словакия).

Другият български дует при жените - Цветелина Георгиева и Сиделия Мутлу, отпадна в първия кръг на директните елиминации след пропуснат мачбол при 11:10 в решителния пети гейм и драматично поражение от Жанерке Кошкумбаева (Казахстан) и Елина Рахими (Иран) с 2:3 (11:6, 9:11, 11:9, 6:11, 11:13).  В турнира на смесени двойки Ивайло Косев и Сиделия Мутлу достигнаха до четвъртфиналите след успех над казахстанците Санжар Жуланов и Жанерке Кошкумбаева с 3:1 (11:13, 11:8, 11:9, 14:12), а следващите им съперници в събота ще бъдат номер 2 в схемата Искандер Харки и Сарвиноз Миркадирова (Казахстан), които в първия кръг отразиха мачбол при 10:11 точки в последната част и се справиха в много оспорван мач с друг български дует - Радослав Котев и Калина Христова, с 3:2 (11:6, 9:11, 11:13, 11:8, 13:11).

Владимир Петков и Виктория Персова също бяха елиминирани на старта на основната надпревара след 1:3 (4:11, 14:16, 11:6, 6:11) срещу японците Сота Нода и Мика Тамура. Христо Христов и Цветелина Георгиева пък паднаха от други японци - Юто Абе и Казуми Кимура, с 0:3 (6:11, 4:11, 6:11).

Българското участие при мъжките двойки приключи в първия кръг на основната схема, след като квалификантите Давид Костадинов и Стоян Сариев бяха отстранени от италианците Федерико Валино и Томазо Джованети с 0:3 (10:12, 3:11, 9:11).

Следвай ни:

Още от Други спортове

БТС отбелязва 130 години организирано туристическо движение с празнична програма

БТС отбелязва 130 години организирано туристическо движение с празнична програма

  • 22 авг 2025 | 13:52
  • 437
  • 0
Бадминтонистите ни приключиха последния етап от подготовката си за Световното

Бадминтонистите ни приключиха последния етап от подготовката си за Световното

  • 22 авг 2025 | 12:28
  • 672
  • 0
Вингегор ще пропусне Световното

Вингегор ще пропусне Световното

  • 22 авг 2025 | 12:01
  • 464
  • 0
Смесеният отбор на България загуби от ОАЕ на Световното по стрелба с лък

Смесеният отбор на България загуби от ОАЕ на Световното по стрелба с лък

  • 22 авг 2025 | 09:29
  • 411
  • 0
Два български успеха на старта в Панагюрище

Два български успеха на старта в Панагюрище

  • 21 авг 2025 | 22:02
  • 119
  • 0
Вингегор е фаворит в предстоящата Ла Вуелта при отсъствието на Погачар

Вингегор е фаворит в предстоящата Ла Вуелта при отсъствието на Погачар

  • 21 авг 2025 | 16:46
  • 1175
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 9535
  • 36
Вихрен 0:0 Дунав (Русе)

Вихрен 0:0 Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 18:50
  • 7873
  • 4
11-те на Локомотив (София) и Спартак (Варна)

11-те на Локомотив (София) и Спартак (Варна)

  • 22 авг 2025 | 19:18
  • 72
  • 0
Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 13316
  • 38
ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 31954
  • 65
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 10276
  • 27