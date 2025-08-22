Две български двойки достигнаха до четвъртфиналите в Панагюрище

Две български двойки се класираха за четвъртфиналите в десетото издание на международния турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishte 2025 с награден фонд 45 хиляди долара.

В надпреварата при дамите Калина Христова и Виктория Персова стартираха с труден успех в основната схема срещу Ема Чинчурова и Николета Пухованова (Словакия) с 3:2 (11:3, 6:11, 11:6, 8:11, 13:11). Така за място на полуфиналите те ще играят утре срещу поставените под номер 3 Адриана Илашова и Доминика Вилч (Словакия).

Другият български дует при жените - Цветелина Георгиева и Сиделия Мутлу, отпадна в първия кръг на директните елиминации след пропуснат мачбол при 11:10 в решителния пети гейм и драматично поражение от Жанерке Кошкумбаева (Казахстан) и Елина Рахими (Иран) с 2:3 (11:6, 9:11, 11:9, 6:11, 11:13). В турнира на смесени двойки Ивайло Косев и Сиделия Мутлу достигнаха до четвъртфиналите след успех над казахстанците Санжар Жуланов и Жанерке Кошкумбаева с 3:1 (11:13, 11:8, 11:9, 14:12), а следващите им съперници в събота ще бъдат номер 2 в схемата Искандер Харки и Сарвиноз Миркадирова (Казахстан), които в първия кръг отразиха мачбол при 10:11 точки в последната част и се справиха в много оспорван мач с друг български дует - Радослав Котев и Калина Христова, с 3:2 (11:6, 9:11, 11:13, 11:8, 13:11).

Владимир Петков и Виктория Персова също бяха елиминирани на старта на основната надпревара след 1:3 (4:11, 14:16, 11:6, 6:11) срещу японците Сота Нода и Мика Тамура. Христо Христов и Цветелина Георгиева пък паднаха от други японци - Юто Абе и Казуми Кимура, с 0:3 (6:11, 4:11, 6:11).

Българското участие при мъжките двойки приключи в първия кръг на основната схема, след като квалификантите Давид Костадинов и Стоян Сариев бяха отстранени от италианците Федерико Валино и Томазо Джованети с 0:3 (10:12, 3:11, 9:11).