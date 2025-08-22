Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Калоян Шиков с титла на двойки и 1/2-финал на сингъл в Румъния

Калоян Шиков с титла на двойки и 1/2-финал на сингъл в Румъния

  • 22 авг 2025 | 16:24
  • 256
  • 0
Калоян Шиков с титла на двойки и 1/2-финал на сингъл в Румъния

Калоян Шиков триумфира с титлата на двойки и се класира за финала на сингъл при юношите на турнира от категория J30 на ITF в Румъния.

Във финала на двойки Шиков и Андрей Раду (Румъния) победиха 7:6(8), 4:6, 10-0 чехите Якуб Черновицки Михал Ракус. Това е втора титла за Калоян Шиков на двойки от турнири на ITF при юношите.

На полуфиналите на сингъл Шиков победи с 6:1, 6:3 Стефан-Кристиан Енаше (Румъния). Това е четвърта поредна победа за Калоян на турнира без да загуби сет. В първите си четири мача Шиков загуби само десет гейма. 16-годишният българин ще играе утре в спор за титлата срещу Матиас Марсик (Чехия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Перикар и Корда продължават към 1/2-финалите в Уинстън-Сейлъм

Перикар и Корда продължават към 1/2-финалите в Уинстън-Сейлъм

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 381
  • 0
12 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Плевен

12 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Плевен

  • 22 авг 2025 | 09:52
  • 663
  • 0
Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

  • 22 авг 2025 | 09:06
  • 534
  • 0
Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

  • 22 авг 2025 | 04:26
  • 3696
  • 6
Синер с по-лек жребий от Алкарас в САЩ

Синер с по-лек жребий от Алкарас в САЩ

  • 22 авг 2025 | 02:50
  • 2331
  • 2
Топалова отпадна в Швейцария

Топалова отпадна в Швейцария

  • 22 авг 2025 | 02:20
  • 913
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 5640
  • 28
11-те на Вихрен и Дунав (Русе)

11-те на Вихрен и Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 16:50
  • 2379
  • 0
ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 27374
  • 65
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 8394
  • 19
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 13931
  • 31
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 8327
  • 8