Калоян Шиков с титла на двойки и 1/2-финал на сингъл в Румъния

Калоян Шиков триумфира с титлата на двойки и се класира за финала на сингъл при юношите на турнира от категория J30 на ITF в Румъния.

Във финала на двойки Шиков и Андрей Раду (Румъния) победиха 7:6(8), 4:6, 10-0 чехите Якуб Черновицки Михал Ракус. Това е втора титла за Калоян Шиков на двойки от турнири на ITF при юношите.

На полуфиналите на сингъл Шиков победи с 6:1, 6:3 Стефан-Кристиан Енаше (Румъния). Това е четвърта поредна победа за Калоян на турнира без да загуби сет. В първите си четири мача Шиков загуби само десет гейма. 16-годишният българин ще играе утре в спор за титлата срещу Матиас Марсик (Чехия).