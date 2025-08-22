Алекс Молчан срещу Джоел Шверцлер е финала на “Чаланджър”-а в София

Алекс Молчан (Словакия) и Йоел Шверцлер (Австрия) се класираха за финала на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" с награден фонд 91 250 евро, който се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

На полуфиналите Молчан победи Матей Додиг (Хърватия) с 6:3, 6:0, а Шверцлер се наложи над Марат Шарипов (Русия) с 6:2, 6:2.

По-късно днес на полуфиналите на двойки ще играят Матс Херманс (Нидерландия)/Тиаго Перейра (Португалия) срещу румънците Александру Жекан и Богдан Павел и Франко Агаменоне (Италия)/Франко Ронкадели (Уругвай) срещу Давид Пихлер (Австрия)/Нино Сердарушич (Хърватия).

В надпреварата участваха десет български тенисисти, а до най-напред достигна Александър Донски, който игра на четвъртфиналите на двойки.