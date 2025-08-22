Популярни
  3. Fight IQ: Два поредни майсторски нокаута на UFC 319

  • 22 авг 2025 | 17:43
  • 57
  • 0

В този епизод на Fight IQ разглеждаме два нокаута, които сложиха край на две поредни битки от основната бойна карта на събитието UFC 319. За първи път в историята на елитната ММА верига на едно шоу виждаме два поредни нокаута с удар с лакът със завъртане (spinning elbow).

Тази прословута муай тай техника бе използвана първо от Карлос Пратес, а след това и от Лирон Мърфи. Първи бразилецът прати в безсъзнание съперника си Джеф Нийл в последните секунди на първия рунд помежду им. Нокаутьорът подготви зрелищното изпълнение с ритник в прасена на Нийл, а след това и с един фронтален удар с лакът.

Веднага след него Лирон Мърфи също използва лакът със завъртане, за да спечели битката си. Англичанинът прие двубой срещу мощния борец и нокаутьор Арън Пико само с три седмици предизвестие. Този риск му се отплати добре, тъй като боецът от Манчестър записа най-впечатляващия успех в кариерата му досега и си осигури битка за титлата в категория до 66 килограма.

Професионалният ММА боец Руси Минев обяснява в детайли защо тази муай тай техника е толкова ефективна и как може да я упражнявате правилно и безопасно в залата:

