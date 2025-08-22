Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

  • 22 авг 2025 | 13:38
  • 306
  • 1
Откриха новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое"

Със специална церемония в Стара Загора бе открита новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое". Проектът е на стойност малко над 1.3 милиона лева, като половината от тях са осигурени по програма на Министерството на младежта и спорта, а останалата част е съфинансирана от Община Стара Загора.

След ремонта състоянието на пистата отговаря на изискванията на Международната федерация по лека атлетика за провеждане на тренировки за професионални състезания в този спорт, уточниха от администрацията по време на церемонията.

Дейностите по изграждане на новата лекоатлетическа писта започнаха преди една година. За този период  е положена нова сертифицирана тартаноа настилка и са изградени зони за дълъг скок и тласкане на гюле. Сред останалите подобрения са нова дренажна и поливна система, маркирани са шест коридора, стартови и скокови зони, монтирани са осветителни тела, система за видеонаблюдение, система за пропусквателен режим и са поставени седалки на металната трибуна за зрители.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подчерта, че пистата е изключително важна за състезателите по лека атлетика, а на нея ще могат да тренират и децата от клуб по лека атлетика Берое, на които пожела да постигат още по-големи успехи.

Той посочи, че гражданите също ще имат възможност да ползват това съоръжение чрез изградената нова система за достъп.

"Срещу заплащане от 2 лева всеки може да влезе и да ползва тази писта, а таксата е въведена, за да се пази и поддържа съоръжението. Ще има и охрана, за да може състезателите и хората, които тичат да се чувстват спокойни,  родителите да си водят и децата и на безопасно за спорт място", добави кметът.

Той обясни, че тревното покритие на тренировъчния футболен терен, около който е изградена пистата, също ще бъде изцяло обновен с естествена трева, за да може да се използва отново и от футболния клуб Берое.

Пред журналисти заместник-председателят на лекоатлетическия клуб Берое Емилия Драгиева изрази задоволството си от новото съоръжение и посочи, че такъв тип комбинирана писта няма в друг български град.

"Това е едно бижу. Шамотът пази много краката на децата и е отлична за средни и дълги бягания.  Тук може да се провежда и зимна и лятна подготовка. Още по-хубаво е, че ще бъде достъпна и за граждани в определени часове, за да не се смесва професионалния спорт с любителския, което да доведе до контузии", каза Емилия Драгиева и благодари на ръководството на Община Стара Загора за съвместната работа през последните 12 години като подчерта, че преди това клубът не е разполагал с база, която да е подходяща за развиване на лека атлетика.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Младежката атлетика открива шампиони, финалните кръгове за 2025 са в Хисаря и Панагюрище

Младежката атлетика открива шампиони, финалните кръгове за 2025 са в Хисаря и Панагюрище

  • 21 авг 2025 | 16:49
  • 503
  • 0
Чебет и Чепкируй повеждат звездната селекция на Кения за маратона в Ню Йорк

Чебет и Чепкируй повеждат звездната селекция на Кения за маратона в Ню Йорк

  • 21 авг 2025 | 15:18
  • 719
  • 0
Оманяла и Валаза подновяват съперничеството си в Брюксел

Оманяла и Валаза подновяват съперничеството си в Брюксел

  • 21 авг 2025 | 14:34
  • 407
  • 1
Софийският маратон с World Athletics Road Race Label

Софийският маратон с World Athletics Road Race Label

  • 21 авг 2025 | 13:16
  • 568
  • 0
О'Съливан постави под въпрос решението на Аделеке да пропусне щафетата на Ирландия на Световното

О'Съливан постави под въпрос решението на Аделеке да пропусне щафетата на Ирландия на Световното

  • 21 авг 2025 | 11:53
  • 1186
  • 0
Хисаря посреща 9-ия кръг от веригата "Рън България" на 24 август

Хисаря посреща 9-ия кръг от веригата "Рън България" на 24 август

  • 21 авг 2025 | 10:53
  • 1209
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 12130
  • 29
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 21224
  • 77
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 4127
  • 4
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 8858
  • 14
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 5278
  • 7
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11195
  • 4