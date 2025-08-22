Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

Бившият германски национал Макс Крузе обмисля възможността за завръщане в професионалния футбол, но не в родината си. 37-годишният играч заяви в подкаста Flatterball, че сам е поискал неговите представители да му намерят отбор.

"Попитах моя агент дали може да ми намери първодивизионен отбор в Кипър или Гърция. Той работи по въпроса", заяви Крузе. За последно нападателят игра през 2023 година, когато прекара пет месеца в Падерборн. Той има мачове още за Вердер (Бремен), Борусия (Мьонхенгладбах), Волфсбург, Фрайбург и турския Фенербахче. Крузе е изиграл и 14 двубоя за националния отбор на Германия, като бе част и от олимпийския тим за Токио 2020.

Снимки: Gettyimages