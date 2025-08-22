Димитър Дерменджиев: Полезно е за нас, че играем с най-добрите

В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема едноименния тим на Несебър. Срещата от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Несебър е сред най-сериозните съперници в първенството. Полезно е за младите ни футболисти, че ще играят срещу отбор, завъртал се от професионалния футбол. Най-важното обаче за нас, е да стиковаме нещата на всички нива в отбора. Да излезем на терена с пределна мотивация. Да се надиграваме 90 минути. Разбира се и да спечелим двубоя, защото победите ни дават увереност, че работим в правилната посока и ни насърчават да продължим още по-усърдно“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.