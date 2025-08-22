Атанас Апостолов: Да не се огънем

Утре Розова долина (Казанлък) гостува на ОФК Хасково. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„На 30 август миналата година, двата отбора влязоха от същите позиции в двубоя помежду си. Тогава отбора от Хасково ни победи в Казанлък и потръгна нагоре. Надявам се, че сега няма пак да ги „съживим“. Очаквам труден мач. Имат опитни футболисти. Силни са на статични положения. Имат и проблеми в защита. Ще има физически единоборства. Дано да не се огънем психически. Ако не го допуснем, имаме добри шансове за успех. В последния ни мач, показахме, че можем да печелим тежки битки“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.