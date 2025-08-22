Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. Атанас Апостолов: Да не се огънем

Атанас Апостолов: Да не се огънем

  • 22 авг 2025 | 12:23
  • 195
  • 0

Утре Розова долина (Казанлък) гостува на ОФК Хасково. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„На 30 август миналата година, двата отбора влязоха от същите позиции в двубоя помежду си. Тогава отбора от Хасково ни победи в Казанлък и потръгна нагоре. Надявам се, че сега няма пак да ги „съживим“. Очаквам труден мач. Имат опитни футболисти. Силни са на статични положения. Имат и проблеми в защита. Ще има физически единоборства. Дано да не се огънем психически. Ако не го допуснем, имаме добри шансове за успех. В последния ни мач, показахме, че можем да печелим тежки битки“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3944
  • 5
Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

  • 22 авг 2025 | 00:35
  • 4997
  • 1
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

  • 22 авг 2025 | 00:34
  • 3297
  • 0
Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 2522
  • 0
Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 2264
  • 0
Тунчев: Ние все още имаме шанс

Тунчев: Ние все още имаме шанс

  • 22 авг 2025 | 00:06
  • 5776
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 14768
  • 61
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 1423
  • 1
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 5439
  • 6
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 3116
  • 2
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 10527
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3944
  • 5