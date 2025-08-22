Американски клуб счупи трансферния рекорд в женския футбол

Американският отбор Орландо Прайд счупи световния трансферен рекорд в женския футбол, като привлече мексиканската нападателка Лисбет Жаклин Овай от Тигрес за 1,5 милиона долара.

Сумата не е потвърдена от нито един от клубовете, но клубът от Американската женска футболна лига заяви, че трансферът е „нов световен рекорд за женски футбол“, надминавайки 1 милион британски лири (1,34 милиона долара), които Ливърпул плати на Арсенал за канадската нападателка Оливия Смит по-рано това лято.

Bienvenida a Orlando ✨



The Orlando Pride have signed Mexican forward Jacquie Ovalle to a world-record deal through 2027, with a mutual option for 2028.



August 21, 2025

ESPN цитира източници, според които трансферната сума е била 1,5 милиона долара. Нападателката е подписала договор до 2027 г. с опция за още една година, съобщи Орландо Прайд. 25-годишната футболистка, наричана „Ла Мага“ (Магьосницата), е спечелила шест титли в мексиканското първенство с родния си клуб Тигрес от 2017 г. насам и е рекордьорът по голове за отбора със 136 гола. Нападателката е отбелязала 28 пъти за Мексико в 58 мача.

"Жаки е талант от световна класа и доказан победител, а пристигането ѝ в Орландо бележи още една стъпка в нашето пътуване към позиционирането на Прайд сред елитните клубове в световния женски футбол“, каза собственикът Марк Уилф в изявление на клуба.

"Много съм щастлива да се присъединя към Орландо Прайд. Идвам с ясната цел да спечеля титли и да оставя следа в клуба. Готова съм да дам всичко от себе си и да помогна на Орландо Прайд да продължи да бъде водещ отбор", заяви от своя страна Магьосницата.