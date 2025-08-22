Популярни
  • 22 авг 2025 | 11:36
  • 494
  • 0
Бивш играч на Фратрия дебютира в Полша с гол шедьовър

Бившият играч и капитан на Фратрия Васил Андони дебютира за новия си клуб Глиник (Горлице) с изключително красив гол, отбелязан с ефектна задна ножица, донесъл победата на неговия тим над Гарбарния (Краков) с 2:1. Попадението предизвика множество възхвали от местен спортeн коментатор по един от полските спортни канали.

Отборът на Глиник играе в четвърта полска лига. След една от тренировкитe молдовският нападател разказа за най-новото си футболно предизвикателство пред Sportal.bg.

"Когато получих това предложение, бях скептично настроен дали е крачка назад да играя в четвърта лига. Но трябваше да видя с очите си. Честно казано, бях шокиран от футболната обстановка в този малък южен полски град. База, терен, стадион, фенове, чудесна организация. И не съжалявам за този трансфер, защото животът в Полша ми харесва.

Най-важното е, че имаме един сплотен колектив и подкрепяща ни публика. Глиник е отбор, който иска да играе в по-горната лига, и вярвам, че нещата ще се получат", каза Андони.

Пламен Трендафилов

