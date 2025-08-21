Два български успеха на старта в Панагюрище

От днес до неделя тенисът на маса отново ще властва в Панагюрище. Квалификациите в мъжката част на схемата на турнира предложиха солидно българско участие, като зрителите в „Арена Асарел” видяха мачове с участието на състезателите ни при мъжете – Радослав Котев, Владимир Петков, Давид Костадинов, Пламен Върбанов, Ивайло Косев, Стоян Сариев и Христо Христев.

След оспорвани битки в груповата фаза на квалификациите, място в основната схема намериха Владимир Петков и Христо Христев, за когото това е първи турнир от подобна категория. Петков спечели второто място в предварителната си група след загуба от германеца Фадеев и успех над съотборника си Радослав Котев в три гейма (11:7, 11:7, 11:6). В същото време Христев загуби от японеца Сота Нада, но победите срещу Ивайло Косев (12:10, 11:5, 11:9) и Стоян Сариев (11:13, 2:11, 11:7, 11:4, 11:6) му осигуриха участие в основната схема.

Утре седемте ни участнички при дамите започват мачовете си в основната схема на турнира.

В първия ден от тазгодишното издание на състезанието се състоя и церемонията по откриването, която предложи на зрителите и неизменният парад на нациите в чест на участниците от 21 държави. Председателят на Сдружение „Асарел България Оупън” Асен Попниколов подчерта традициите на Панагюрище и залата в града в организацията на турнири от най-високо ниво.

„Преди 10 години тук беше поставено началото на една мечта. Мечта, вдъхновена от професор д-р Лъчезар Цоцорков. Днес, деветото издание на турнира е доказателство, че тази мечта е реалност. През последните три години създадохме и още една традиция – Международния детски турнир, който събира стотици млади таланти от различни държави. Те са бъдещето и най-голямото доказателство, че Панагюрище е истински дом на тениса на маса”, допълни Попниколов.

И тази година най-перспективните млади състезатели у нас бяха наградени с почетни плакети и парични премии, които да им помогнат за подготовката и участието в международни турнири. Наградата е на името на професор д-р Лъчезар Цоцорков и беше връчена от почетния председател на Сдружение "Асарел България Оупън” Иван Александров. А отличени за великолепните си постижения през изминалата година бяха 13-годишният Стефан Бончев и 18-годишният Йоан Величков.

Кметът на община Панагюрище Желязко Гагов беше категоричен, че с деветото издание на Асарел България Оупън, градът за пореден път се е доказал като център на световния тенис на маса.

Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” инж. Николай Пелтеков изрази гордост от факта, че компанията още веднъж е затвърдила ролята си в развитието на спорта и културата в Панагюрище и целия регион.

Тазгодишното издание е с награден фонд от $45 000, което е максимумът за турнир от тази серия, организиран от Международната федерация по тенис на маса и техните партньори World Table Tennis.