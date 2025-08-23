Новото попълнение на Локо Пд пред Sportal.bg: Развълнуван съм да се запозная с културата

Новото попълнение на Локомотив Пловдив Куинтън Минси вече е в България, а първото си интервю даде пред камерата на Sportal.bg. Американският баскетболист демонстрира интересни познания и разкри мнението си за Лигата.
- Добре дошъл в България! Как се чувстваш тук? За първи път ли си в Европа?
- Чувствам се добре. Развълнуван съм да се запозная с новата култура. Полетът беше лек. Засега градът изглежда прекрасен от това, което виждам тук. Вълнувам се да науча за културата и храната.
- Знаеш ли нещо за България?
- Знам, че Пловдив е най-старият град в Европа.
- Какви са очакванията ти за сезона? Какво знаеш за Лигата?
- Знам, че НБЛ е доста добра лига. Искам да играя по възможно най-добрия начин във всеки мач. Да играя здраво и да помагам на съотборниците ми, всичко, което треньорът ми каже да направя, за да трупаме победи.
- Знаеш ли за някой български играч?
- В момента не, знам някои от съотборниците ми и съм виждал няколко видеоклипа.
Снимки: Sportal.bg