  3. Първи кадри с новия американец на Локомотив Пловдив, ето кой е той

Първи кадри с новия американец на Локомотив Пловдив, ето кой е той

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 557
  • 0

Отборът на Локомотив Пловдив продължава със силната селекция за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Новакът в елита на българския баскетбол се подсили с американския гард Куинтън Минси, а екипът на Sportal.bg успя да заснеме и първите моменти от пристигането на баскетболиста в България.

Той е висок 198 см и тежи 93 кг. Роден в Грийнбелт, Мериленд, и е завършил Университета на Масачузетс – Лоуъл.

През сезон 2024/2025 г. изиграва 32 мача, като започва в 30 от тях. Той постига средно 16.8 точки, 6.3 борби и 2.8 асистенции на мач, с 48.6% успеваемост при стрелба за 2 точки и 39.4% от тройката.

Благодарение на впечатляващото си представяне, той е включен в идеалния втори отбор на конференция America East.

Минси стартира колежанската си кариера през 2020 г. в Mount St. Mary's, като част от NCAA Първа дивизия – най-високото ниво на университетския баскетбол в САЩ. По-късно продължава в UMass Lowell, където се утвърждава като водещ играч през следващите сезони. През сезон 2023/2024 г. е избран за „Най-добър шести играч на годината“ в America East.

