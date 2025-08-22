Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

Златан Йорданов, Теодор Николчовски и Христо Рашков при момчетата се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира до 12 г. от първа категория на Тенис Европа "MNDB Open 2025" в София. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК "15:40".

В изцяло български полуфинал при юношите ще играят Златан Йорданов и Теодор Николчовски. На полуфиналите Йорданов победи Димитрис Антониу (Гърция) със 7:6, 6:3, а Николчовски се наложи над Ставрос Ладерос (Белгия) със 7:5, 7:5.

Христо Рашков спечели на четвъртфиналите с 6:0, 6:1 срещу Виктор Дамянов (Германия), а за място на финала ще играе срещу Ян Челишчак (Хърватия).

За съжаление, три българки отпаднаха на четвъртфиналите.

Карла Бързакова загуби драматично от Димитра Калистру (Гърция) с 1:6, 7:6, 6:7, Татиана Чушева падна с 5:7, 7:5, 1:6 от Николина Босняк (Сърбия), Лора Георгиева отстъпи на Алиса Фадеева (Русия) с 6:7, 2:6.

Четири българчета пък се класираха за финалите в надпреварата на двойки.

Във финала при юношите Борислав Атанасов и Теодор Николчовски ще играят срещу Ян Челишчак (Хърватия)/Андрей Вахидов (Узбекистан).

Във финала на двойки при девойките ще играят Карла Бързакова/ Димитра Калистру (Гърция) срещу Юлияна Димитрова/Алиса Фадеева (Русия). На трето място при девойките се класираха българките Рамона Алексеева и Адриана Василева.