Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

  • 22 авг 2025 | 09:06
  • 279
  • 0
Три българчета са полуфиналисти на турнира от Тенис Европа в София

Златан Йорданов, Теодор Николчовски и Христо Рашков при момчетата се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира до 12 г. от първа категория на Тенис Европа "MNDB Open 2025" в София. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК "15:40".

В изцяло български полуфинал при юношите ще играят Златан Йорданов и Теодор Николчовски. На полуфиналите Йорданов победи Димитрис Антониу (Гърция) със 7:6, 6:3, а Николчовски се наложи над Ставрос Ладерос (Белгия) със 7:5, 7:5.

Христо Рашков спечели на четвъртфиналите с 6:0, 6:1 срещу Виктор Дамянов (Германия), а за място на финала ще играе срещу Ян Челишчак (Хърватия).

За съжаление, три българки отпаднаха на четвъртфиналите.

Карла Бързакова загуби драматично от Димитра Калистру (Гърция) с 1:6, 7:6, 6:7, Татиана Чушева падна с 5:7, 7:5, 1:6 от Николина Босняк (Сърбия), Лора Георгиева отстъпи на Алиса Фадеева (Русия) с 6:7, 2:6.

Четири българчета пък се класираха за финалите в надпреварата на двойки.

Във финала при юношите Борислав Атанасов и Теодор Николчовски ще играят срещу Ян Челишчак (Хърватия)/Андрей Вахидов (Узбекистан).

Във финала на двойки при девойките ще играят Карла Бързакова/ Димитра Калистру (Гърция) срещу Юлияна Димитрова/Алиса Фадеева (Русия). На трето място при девойките се класираха българките Рамона Алексеева и Адриана Василева.

Следвай ни:

Още от Тенис

Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

  • 22 авг 2025 | 04:26
  • 3167
  • 5
Синер с по-лек жребий от Алкарас в САЩ

Синер с по-лек жребий от Алкарас в САЩ

  • 22 авг 2025 | 02:50
  • 1890
  • 1
Топалова отпадна в Швейцария

Топалова отпадна в Швейцария

  • 22 авг 2025 | 02:20
  • 786
  • 0
Денчева стигна полуфиналите в Швейцария на двойки

Денчева стигна полуфиналите в Швейцария на двойки

  • 22 авг 2025 | 02:14
  • 1622
  • 0
Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

  • 21 авг 2025 | 20:38
  • 648
  • 0
Без Ник Кирьос на US Open

Без Ник Кирьос на US Open

  • 21 авг 2025 | 18:38
  • 827
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 204338
  • 1049
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 113846
  • 169
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 7502
  • 1
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 66827
  • 39
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 21097
  • 1
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2047
  • 3