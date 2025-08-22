Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

  • 22 авг 2025 | 04:26
  • 264
  • 2
Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

Първата българска ракета при жените Виктория Томова не успя да преодолее втория квалификационен кръг на US Open. 30-годишната софиянка отстъпи срещу намиращата се с 67 места по-ниско в световната ранглиста белгийка Хане ван де Винкел с 6:3, 5:7, 4:6 за 2 часа и 42 минути.

Съперничките си размениха само по един ас, като белгийката дори допусна цели 11 двойни грешки срещу 7 от страна на Томова. Българката обаче пропусна да реализира 19 възможности за пробив и пропиля два мачбола.

Двете тенисистки играха равностойно до средата на първия сет, когато родната ни състезателка избухна с два последователни пробива при изоставане от 2:3 и затвори първата част в своя полза.

Тя се възползва от инерцията и записа трети последователен пробив в началото на втория сет, с което направи впечатляваща серия от шест последователни гейма. Въобще всичко вървеше прекрасно за Томова, която дръпна с 5:3. В деветия гейм, когато тя сервираше, поведе с 30:15 и бе много близо до заслужената победа. Тогава обаче нещо се обърка и Ван де Винкел записа обрат, спечели гейма и оттам нататък започна ужасяващ срив за българката. Подобно на съперничката си в първия сет, тя допусна два последователни пробива, с което позволи резултатът да бъде изравнен.

Въпреки това Томова излезе с високо вдигната глава в третия сет и изглеждаше, че е забравила за срива от преди минути. Така тя отново диктуваше темпото на корта, като поведе с 4:2. За съжаление, тогава отново се случи нещо много странно и белгийката стигна до два последователни пробива, които унищожиха надеждите на българката да стигне до основната схема.

Разочарованието за 30-годишната софиянка е голямо, тъй като миналата година тя игра в основната схема и отпадна в първия кръг от рускинята Екатерина Александрова. Ван де Винкел пък ще спори за място в основната схема на Откритото първенство на САЩ, като в последния квалификационен кръг ще се изправи срещу австралийката Присила Хон. Двубоят е насрочен за днешния 22-и август (четвъртък).

Следвай ни:

Още от Тенис

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

  • 21 авг 2025 | 20:38
  • 527
  • 0
Без Ник Кирьос на US Open

Без Ник Кирьос на US Open

  • 21 авг 2025 | 18:38
  • 734
  • 0
Албена посреща голям тенис турнир за любители този септември

Албена посреща голям тенис турнир за любители този септември

  • 21 авг 2025 | 18:33
  • 1164
  • 0
Изкуствен интелект спрял над 160 000 обидни коментара към най-добрите в АТР Тур

Изкуствен интелект спрял над 160 000 обидни коментара към най-добрите в АТР Тур

  • 21 авг 2025 | 16:40
  • 923
  • 0
Александър Донски отпадна на 1/4-финалите на двойки в София

Александър Донски отпадна на 1/4-финалите на двойки в София

  • 21 авг 2025 | 16:23
  • 547
  • 0
Унищожителна критика към US Open след "цирковия номер"

Унищожителна критика към US Open след "цирковия номер"

  • 21 авг 2025 | 15:40
  • 1977
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 172938
  • 943
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 82246
  • 145
Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

  • 21 авг 2025 | 23:39
  • 18102
  • 44
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 38530
  • 29
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 23350
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 12378
  • 1