Жалко! Томова допусна обрат от белгийка и е аут от US Open още в квалификациите

Първата българска ракета при жените Виктория Томова не успя да преодолее втория квалификационен кръг на US Open. 30-годишната софиянка отстъпи срещу намиращата се с 67 места по-ниско в световната ранглиста белгийка Хане ван де Винкел с 6:3, 5:7, 4:6 за 2 часа и 42 минути.

Съперничките си размениха само по един ас, като белгийката дори допусна цели 11 двойни грешки срещу 7 от страна на Томова. Българката обаче пропусна да реализира 19 възможности за пробив и пропиля два мачбола.

Двете тенисистки играха равностойно до средата на първия сет, когато родната ни състезателка избухна с два последователни пробива при изоставане от 2:3 и затвори първата част в своя полза.

Тя се възползва от инерцията и записа трети последователен пробив в началото на втория сет, с което направи впечатляваща серия от шест последователни гейма. Въобще всичко вървеше прекрасно за Томова, която дръпна с 5:3. В деветия гейм, когато тя сервираше, поведе с 30:15 и бе много близо до заслужената победа. Тогава обаче нещо се обърка и Ван де Винкел записа обрат, спечели гейма и оттам нататък започна ужасяващ срив за българката. Подобно на съперничката си в първия сет, тя допусна два последователни пробива, с което позволи резултатът да бъде изравнен.

Въпреки това Томова излезе с високо вдигната глава в третия сет и изглеждаше, че е забравила за срива от преди минути. Така тя отново диктуваше темпото на корта, като поведе с 4:2. За съжаление, тогава отново се случи нещо много странно и белгийката стигна до два последователни пробива, които унищожиха надеждите на българката да стигне до основната схема.

Разочарованието за 30-годишната софиянка е голямо, тъй като миналата година тя игра в основната схема и отпадна в първия кръг от рускинята Екатерина Александрова. Ван де Винкел пък ще спори за място в основната схема на Откритото първенство на САЩ, като в последния квалификационен кръг ще се изправи срещу австралийката Присила Хон. Двубоят е насрочен за днешния 22-и август (четвъртък).