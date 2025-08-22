Рекорд на трансферния пазар при жените

Лисбет Овал стана най-скъпият трансфер в историята на женския футбол, след като Орландо Прайд плати за нападателката 1,1 млн. паунда

Bienvenida a Orlando ✨



The Orlando Pride have signed Mexican forward Jacquie Ovalle to a world-record deal through 2027, with a mutual option for 2028.



— Orlando Pride (@ORLPride) August 21, 2025

Рекордът за трансфер в женския футбол вече беше счупен веднъж това лято. Арсенал привлече Оливия Смит от Ливърпул за 1 млн. паунда

A global commitment 🌍



Setting a new world-record transfer fee for women’s soccer, Ovalle’s historic signing is a statement of ambition and belief in the future of women’s soccer. — Orlando Pride (@ORLPride) August 21, 2025

25-годишната Овал подписа двугодишен договор с шампиона на Щатите, като има опция за удължаване с още една година.

“Идвам с ясната цел да печеля титли и да оставя следа в клуба. Готова съм да дам всичко от себе си и да помогна на Прайд да продължи да бъде водещ отбор”, заяви тя при представянето си.

По време на осемгодишния си престой в Тигрес Овал вкарва 136 гола и прави 103 асистенции в 294 мача за клуба.