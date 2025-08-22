Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. MАХ FIGHT обявява стратегическо партньорство със Sportal.bg

MАХ FIGHT обявява стратегическо партньорство със Sportal.bg

  • 22 авг 2025 | 08:13
  • 314
  • 0
MАХ FIGHT обявява стратегическо партньорство със Sportal.bg

Доказалата се през годините като водещата професионална бойна верига в България MАХ FIGHT обявява начало на стратегическо партньорство с най-голямата дигитална спортна медия у нас Sportal.bg. Колаборацията между MАХ FIGHT и Sportal.bg е естествено продължение на години съвместна работа с една обща посока - популяризирането на професионалния спорт чрез осигуряването на възможности за представителите на всички бойни стилове и дисциплини.

Sportal.bg ще продължи да отразява всичко най-интересно около събитията на MАХ FIGHT и да бъде водещ източник на актуално съдържание, което да накара всеки един любител на бойните спортове и изкуства да се докосне до вълнуващия свят на професионалните бойни галавечери.

Официалното партньорство между MАХ FIGHT и Sportal.bg ще спомогне за създаването на повече емоции за феновете на бойните спортове и повече възможности за професионалните бойци в България.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Шон Стрикланд отнесе шестмесечно наказание и глоба за нападение

Шон Стрикланд отнесе шестмесечно наказание и глоба за нападение

  • 21 авг 2025 | 19:57
  • 1003
  • 0
Ортега планира да „разбуни духовете“ с победа над Стърлинг на UFC Шанхай

Ортега планира да „разбуни духовете“ с победа над Стърлинг на UFC Шанхай

  • 21 авг 2025 | 17:04
  • 1028
  • 0
Шампионско посрещане за Александра Георгиева

Шампионско посрещане за Александра Георгиева

  • 21 авг 2025 | 16:24
  • 1949
  • 1
Седем от участниците на SENSHI 28 Grand Prix са обявени

Седем от участниците на SENSHI 28 Grand Prix са обявени

  • 21 авг 2025 | 15:45
  • 1318
  • 0
Имане Хелиф не се е оттеглила от бокса

Имане Хелиф не се е оттеглила от бокса

  • 21 авг 2025 | 15:22
  • 947
  • 2
Брайън Батъл е освободен от UFC след три провала на официални претегляния

Брайън Батъл е освободен от UFC след три провала на официални претегляния

  • 21 авг 2025 | 14:23
  • 402
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 195592
  • 1006
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 105689
  • 154
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 4373
  • 0
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 59954
  • 34
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 18493
  • 1
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 1128
  • 0