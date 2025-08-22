MАХ FIGHT обявява стратегическо партньорство със Sportal.bg

Доказалата се през годините като водещата професионална бойна верига в България MАХ FIGHT обявява начало на стратегическо партньорство с най-голямата дигитална спортна медия у нас Sportal.bg. Колаборацията между MАХ FIGHT и Sportal.bg е естествено продължение на години съвместна работа с една обща посока - популяризирането на професионалния спорт чрез осигуряването на възможности за представителите на всички бойни стилове и дисциплини.

Sportal.bg ще продължи да отразява всичко най-интересно около събитията на MАХ FIGHT и да бъде водещ източник на актуално съдържание, което да накара всеки един любител на бойните спортове и изкуства да се докосне до вълнуващия свят на професионалните бойни галавечери.

Официалното партньорство между MАХ FIGHT и Sportal.bg ще спомогне за създаването на повече емоции за феновете на бойните спортове и повече възможности за професионалните бойци в България.