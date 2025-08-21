Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

  • 21 авг 2025 | 20:38
  • 238
  • 0
Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 60 хиляди долара.

23-годишният българин и Рой Степанов (Израел), поставени под номер 3 в схемата, отстъпиха пред италианците Фабрицио Андалоро и Масимо Джунта с 5:7, 6:1, 4:10 за 95 минути.

В решителната трета част италианците поведоха с 6:2 и без проблеми затвориха мача.

В края на юли Антъни Генов игра финал на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Пособланко (Испания) с награден фонд 91 250 евро.

Следвай ни:

Още от Тенис

Без Ник Кирьос на US Open

Без Ник Кирьос на US Open

  • 21 авг 2025 | 18:38
  • 550
  • 0
Албена посреща голям тенис турнир за любители този септември

Албена посреща голям тенис турнир за любители този септември

  • 21 авг 2025 | 18:33
  • 715
  • 0
Изкуствен интелект спрял над 160 000 обидни коментара към най-добрите в АТР Тур

Изкуствен интелект спрял над 160 000 обидни коментара към най-добрите в АТР Тур

  • 21 авг 2025 | 16:40
  • 765
  • 0
Александър Донски отпадна на 1/4-финалите на двойки в София

Александър Донски отпадна на 1/4-финалите на двойки в София

  • 21 авг 2025 | 16:23
  • 468
  • 0
Унищожителна критика към US Open след "цирковия номер"

Унищожителна критика към US Open след "цирковия номер"

  • 21 авг 2025 | 15:40
  • 1663
  • 1
Дарън Кейхил успокои почитателите на Синер

Дарън Кейхил успокои почитателите на Синер

  • 21 авг 2025 | 14:44
  • 640
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 АЗ Алкмаар, равностойна игра

Левски 0:0 АЗ Алкмаар, равностойна игра

  • 21 авг 2025 | 21:21
  • 51858
  • 82
Шкендия 1:1 Лудогорец, домакините изравниха след шут от 30 метра

Шкендия 1:1 Лудогорец, домакините изравниха след шут от 30 метра

  • 21 авг 2025 | 21:29
  • 14807
  • 9
11-те на Ракув и Арда

11-те на Ракув и Арда

  • 21 авг 2025 | 20:52
  • 2800
  • 3
Лига Европа: Митов титуляр за Абърдийн, Десподов е резерва

Лига Европа: Митов титуляр за Абърдийн, Десподов е резерва

  • 21 авг 2025 | 21:34
  • 7573
  • 0
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 34464
  • 110
Лига на конференциите: Погром за ЧФР Клуж в Швеция, ниска резултатност по другите терени

Лига на конференциите: Погром за ЧФР Клуж в Швеция, ниска резултатност по другите терени

  • 21 авг 2025 | 21:25
  • 5453
  • 0