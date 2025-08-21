Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 60 хиляди долара.

23-годишният българин и Рой Степанов (Израел), поставени под номер 3 в схемата, отстъпиха пред италианците Фабрицио Андалоро и Масимо Джунта с 5:7, 6:1, 4:10 за 95 минути.

В решителната трета част италианците поведоха с 6:2 и без проблеми затвориха мача.

В края на юли Антъни Генов игра финал на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Пособланко (Испания) с награден фонд 91 250 евро.