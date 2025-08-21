Без Ник Кирьос на US Open

Ник Кирьос се оттегли от участие в Откритото първенство на САЩ, съобщават световните агенции в четвъртък. Отсъствието на австралиеца не е изненада, след като той не е играл на сингъл от март тази година.

30-годишният Кирьос записа мач на двойки във Вашингтон през миналия месец, играейки заедно с френския ветеран Гаел Монфис, но след това заяви, че отново има проблеми с коляното.

Кирьос се оттегли и от планираното участие на смесени двойки с Наоми Осака на US Open.

Австралийският тенисист достигна до четвъртфиналите в Ню Йорк през 2022 година, но след това не е играл на "Флашинг Медоус".

Най-големият успех в кариерата на Ник Кирьос е участието му на финал на “Уимбълдън” също през 2022 година.

Снимки: Gettyimages