Уулвс вече преговаря за защитник от Ла Лига

Улвърхамптън вече преговаря за защитника на Жирона Ладислав Крейчи, съобщава Mundo Deportivo. 26-годишният чех е впечатлил скаутите на английския клуб по време на дебютния си сезон при „каталунците“. От Улвърхамптън вече са направили оферта и двете страни водят преговори. Сумата на сделката може да достигне 30 милиона евро. През сезон 2024/25 Крейчи отбеляза 2 гола и направи 1 асистенция в 36 мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2029 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 12 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages