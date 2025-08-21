Популярни
  • 21 авг 2025 | 18:09
  • 222
  • 0
Уулвс вече преговаря за защитник от Ла Лига

Улвърхамптън вече преговаря за защитника на Жирона Ладислав Крейчи, съобщава Mundo Deportivo. 26-годишният чех е впечатлил скаутите на английския клуб по време на дебютния си сезон при „каталунците“. От Улвърхамптън вече са направили оферта и двете страни водят преговори. Сумата на сделката може да достигне 30 милиона евро. През сезон 2024/25 Крейчи отбеляза 2 гола и направи 1 асистенция в 36 мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2029 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 12 милиона евро.

