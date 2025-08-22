Популярни
България и Сърбия: различията в развитието на младите футболни таланти

България и Сърбия са две съседни страни с приблизително сходно население и подобен брой отбори в първенствата си, като всяко от тях е с по 16 тима. Въпреки това, има съществени разлики, особено що се отнася до развитието на млади футболни таланти. Проучванията на нашия екип показват, че в България участието на млади футболисти, родени през 2006, 2007 и 2008 година, е ограничено. Общо осемнадесет таланти са взели участие в efbet Лига, като едва шестима от тях (33%) играят редовно. В съседна Сърбия ситуацията е значително по-различна – там броят на млади участници е 42, а процентът на редовно играещите е впечатляващите 85%. Това ясно показва по-ефективна система за развитие на младите футболни таланти в съседната страна.

Интересен факт е, че и в двата големи сръбски клуба – Цървена звезда и Партизан, има по шестима млади таланти, като общо те са дванадесет.

През миналия сезон Цървена звезда даде шанс на талантливия, роден през 2007 година, Андрия Максимович, който през това лято бе трансфериран в РБ Лайпциг за 14 милиона евро.

В момента сръбският гранд развива и други млади играчи, като Алекса Дамянови и Василие Костов, родени през 2008-ма година. Тези младежи участват в почти всеки мач на своя отбор, а Костов вече има и дебютен гол. Вероятно през следващите години те ще последват примера на Максимович и ще преминат в някой голям европейски гранд срещу сериознa трансферна сума.

Тези примери ясно показват колко по-напред е стратегическото мислене за развитието на младите таланти в Сърбия. Докато сръбските клубове поставят акцент върху възпитанието и развиването на своите млади играчи, в България има нужда от по-ефективни мерки за стимулиране и създаване на нови футболни поколения. Нашата родина е имала и продалжава да има футболни таланти, но е време да се вземат по-адекватни мерки за тяхното развитие. Само така можем да имаме бъдеще с по-силен национален отбор, който да ни прави горди на международната сцена.

