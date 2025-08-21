Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ортега планира да „разбуни духовете“ с победа над Стърлинг на UFC Шанхай

Ортега планира да „разбуни духовете“ с победа над Стърлинг на UFC Шанхай

  • 21 авг 2025 | 17:04
  • 437
  • 0

Браян Ортега споделя, че винаги е имал добри отношения с Алджамейн Стърлинг, но сега двамата трябва да премерят сили. Двамата ще се изправят един срещу друг в петрундов подглавен двубой тази събота на UFC Шанхай. В скорошно интервю за mmafighting.com Стърлинг заяви, че той и опонентът му са в приятелски отношения. Ортега споделя същото мнение, в по-голямата си част.

„Да, интересно е, защото сме излизали заедно, тренирали сме и други подобни неща“, каза Ортега пред MMA Fighting. „И тогава, когато ме предизвика, бях объркан, така да се каже. Да, човече, просто е малко странно. Това е, но всички мислим различно.“

И двамата бойци се стремят да се върнат на победния път след загуби в последните си срещи. Стърлинг загуби със съдийско решение от Мовсар Евлоев на UFC 310 през декември, докато Ортега претърпя тежка загуба с единодушно решение от Диего Лопес на UFC 306. Боецът с прякор „T-City“ казва, че е научил много от тази загуба.

„Мисля, че просто трябва да правиш впечатляващи битки. Когато излезеш и направиш добри битки, това е всичко“, каза Ортега. „Не планирам просто да участвам... никога не съм бил в скучен двубой. Мога да разбуня духовете.“

„Една победа просто ме връща обратно в битката за титлата, това е всичко. Победа над някой толкова авторитетен като него те връща в надпреварата за титлата, макар и с малко съмнение, разбира се, от страна на феновете и хората, защото той беше шампион в категория до 61 килограма. Никога няма да ти отдадат пълното признание, което заслужаваш, така че вероятно ще ти кажат да се биеш с някой друг, който е утвърден боец в категория „перо“ от по-дълго време, или е по-добър, или каквито и да са статистиките му, и тогава аз ще победя и този човек.“

Стърлинг признава, че е малко объркан защо битката е петрундова, най-вече защото, според него, няма допълнителен финансов стимул за добавянето на потенциалните допълнителни 10 минути. Според Ортега обаче, добавянето на още два рунда не е бизнес ход, а по-скоро желание на UFC да внесе повече вълнение и интрига в този ключов за дивизията сблъсък.

„Ако трябва да предположа, би било същото, нали? И двамата получавахме същото заплащане“, обясни Ортега. „Вярвам, че при три рунда, ако видите стила му, просто, не знам, хората могат да се отдръпнат от гледна точка на феновете. Мисля, че UFC иска да ни постави там с повече време. Просто трябва да дадеш на феновете някакъв фактор на изненада, предполагам. Мисля, че това ще се случи. Когато оставиш двама души там за достатъчно дълго време, няма как да е скучно. Аз тренирам за пет рунда от 2017 г. насам. Вече съм почти безчувствен към това, ако има смисъл. Просто е, тренирали сме така завинаги. Така че каква е разликата, три или пет рунда?“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

UFC привлече протеже на Пади Пимблет

UFC привлече протеже на Пади Пимблет

  • 21 авг 2025 | 14:05
  • 552
  • 0
Крум Савов: Станислав Недков е ММА вариант на Тръмп

Крум Савов: Станислав Недков е ММА вариант на Тръмп

  • 21 авг 2025 | 13:57
  • 2820
  • 4
Противоречивата боксьорка Имане Хелиф сложи край на кариерата си

Противоречивата боксьорка Имане Хелиф сложи край на кариерата си

  • 21 авг 2025 | 02:26
  • 6399
  • 3
Джейк Пол ще се изправи срещу Танк Дейвис в демонстративен мач тази есен

Джейк Пол ще се изправи срещу Танк Дейвис в демонстративен мач тази есен

  • 20 авг 2025 | 22:37
  • 1909
  • 1
Международната федерация по бокс въведе задължителни генетични тестове за Световното първенство в Ливърпул

Международната федерация по бокс въведе задължителни генетични тестове за Световното първенство в Ливърпул

  • 20 авг 2025 | 20:05
  • 1477
  • 1
Чимаев връчи шампионския си пояс на Рамзан Кадиров при завръщането си в Чечня

Чимаев връчи шампионския си пояс на Рамзан Кадиров при завръщането си в Чечня

  • 20 авг 2025 | 18:09
  • 3172
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 18:21
  • 2267
  • 0
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 56678
  • 103
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 31654
  • 201
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 14901
  • 49
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 10597
  • 21
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 1062
  • 0