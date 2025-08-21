Ортега планира да „разбуни духовете“ с победа над Стърлинг на UFC Шанхай

Браян Ортега споделя, че винаги е имал добри отношения с Алджамейн Стърлинг, но сега двамата трябва да премерят сили. Двамата ще се изправят един срещу друг в петрундов подглавен двубой тази събота на UFC Шанхай. В скорошно интервю за mmafighting.com Стърлинг заяви, че той и опонентът му са в приятелски отношения. Ортега споделя същото мнение, в по-голямата си част.

„Да, интересно е, защото сме излизали заедно, тренирали сме и други подобни неща“, каза Ортега пред MMA Fighting. „И тогава, когато ме предизвика, бях объркан, така да се каже. Да, човече, просто е малко странно. Това е, но всички мислим различно.“

И двамата бойци се стремят да се върнат на победния път след загуби в последните си срещи. Стърлинг загуби със съдийско решение от Мовсар Евлоев на UFC 310 през декември, докато Ортега претърпя тежка загуба с единодушно решение от Диего Лопес на UFC 306. Боецът с прякор „T-City“ казва, че е научил много от тази загуба.

„Мисля, че просто трябва да правиш впечатляващи битки. Когато излезеш и направиш добри битки, това е всичко“, каза Ортега. „Не планирам просто да участвам... никога не съм бил в скучен двубой. Мога да разбуня духовете.“

„Една победа просто ме връща обратно в битката за титлата, това е всичко. Победа над някой толкова авторитетен като него те връща в надпреварата за титлата, макар и с малко съмнение, разбира се, от страна на феновете и хората, защото той беше шампион в категория до 61 килограма. Никога няма да ти отдадат пълното признание, което заслужаваш, така че вероятно ще ти кажат да се биеш с някой друг, който е утвърден боец в категория „перо“ от по-дълго време, или е по-добър, или каквито и да са статистиките му, и тогава аз ще победя и този човек.“

Стърлинг признава, че е малко объркан защо битката е петрундова, най-вече защото, според него, няма допълнителен финансов стимул за добавянето на потенциалните допълнителни 10 минути. Според Ортега обаче, добавянето на още два рунда не е бизнес ход, а по-скоро желание на UFC да внесе повече вълнение и интрига в този ключов за дивизията сблъсък.

„Ако трябва да предположа, би било същото, нали? И двамата получавахме същото заплащане“, обясни Ортега. „Вярвам, че при три рунда, ако видите стила му, просто, не знам, хората могат да се отдръпнат от гледна точка на феновете. Мисля, че UFC иска да ни постави там с повече време. Просто трябва да дадеш на феновете някакъв фактор на изненада, предполагам. Мисля, че това ще се случи. Когато оставиш двама души там за достатъчно дълго време, няма как да е скучно. Аз тренирам за пет рунда от 2017 г. насам. Вече съм почти безчувствен към това, ако има смисъл. Просто е, тренирали сме така завинаги. Така че каква е разликата, три или пет рунда?“