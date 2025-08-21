Изкуствен интелект спрял над 160 000 обидни коментара към най-добрите в АТР Тур

Популярни
Най-добрите тенисисти са били защитени от над 162 000 коментара в социалните мрежи, съдържащи "сериозни" обиди през първата година на инициативата на АТР за безопасен спорт, задвижвана от изкуствен интелект, съобщиха от организацията.

Обидни съобщения, насочени към 245 играчи, са били открити и след това скрити в реално време, докато системата е сканирала над 3,1 милиона коментара за вредно дигитално съдържание след стартирането си през юли 2024 година, пиша Ройтерс.

"Безопасният спорт създава по-здравословна онлайн среда, свободна от омразни коментари и негативни послания. По този начин присъствието ми в социалните медии се определя от това кой съм, а не от представянето ми на корта", каза сърбинът Душан Лайович, член на Съвета на играчите на ATP.

Тенисистите, както много други спортисти, често трябва да се справят с гнева на анонимни фенове онлайн. Проучване, проведено от ръководните органи на спорта, показа миналата година, че много от нарушителите са ядосани най-вече заради хазарт.

През първата година на "Безопасен спорт" длъжностните лица са идентифицирали 68 извършители и подали 28 сигнала до правоохранителните органи.

Освен социалните мрежи, инициативата, която в момента обхваща 250-те най-добри играчи на сингъл и 50-те на двойки, ще подкрепя и спортисти, изправени пред имейл заплахи, фалшиви съобщения, измами и други.

