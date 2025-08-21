Луис Енрике говори за възможното напрежение между украинеца и руснака в ПСЖ

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира информации за възможно напрежение в съблекалнята на тима между украинеца Иля Забарний и руснака Матвей Сафонов. Защитникът Забарний беше закупен наскоро от Борнемут, а вратарят е там от два сезона насам.

“Спортът, и по-специално футболът, е най-добрият начин хората да бъдат приобщавани и обединявани, а не разделяни. Спортът и хората са над политическите ангажименти или икономическите интереси на политиците“, заяви Енрике.

Темата беше повдигната, след като съпругата на Забарний сподели съобщения в социалните мрежи срещу страната-агресор. “Жалко, че не могат да бъдат изтрити от лицето на планетата завинаги“ и “Боже мой, колко са обидени тези негодници! Истината е само една: целият свят ви мрази! Колкото и да се опитвате да го игнорирате. Терористите нямат право да съществуват, нито да бъдат третирани добре“, бяха фразите, публикувани от дамата в Телеграм и впоследствие изтрити.

Самият Сафонов пък не коментира самата война.