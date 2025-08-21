Популярни
Легенда в щангите отива на съд

  • 21 авг 2025 | 15:12
Легенда в щангите отива на съд

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт срещу олимпийския шампион от Барселона '92 и бивш треньор на националния отбор по вдигане на тежести Иван Иванов и неговия син, бивш служител на Министерството на младежта и спорта (ММС) – също Иван Иванов. Двамата са обвиняеми за искане и получаване на подкуп във връзка с организирането на Европейското първенство по щанги за мъже и жени през февруари 2024 г. в София.

Иванов-баща е предаден на съд като помагач, а Иванов-син – като извършител на престъпление по чл. 304б, ал. 1 от Наказателния кодекс. Свидетел по делото е бившият президент на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) Ариф Маджид, който подал сигнал за искан подкуп.

Според прокуратурата федерацията е получила от ММС в края на 2023 г. 1,25 млн. лв. за домакинството на Евро 2024. Бащата е оказвал „подробни съвети и инструкции" на сина си как да поиска и приеме нерегламентирана сума от Маджид. На 14 декември 2023 г. Иванов-син поискал от свидетеля 62 500 лв., представляващи 5% от одобрено държавно финансиране, обяснявайки, че сумата ще гарантира безпроблемно взаимодействие с дирекция „Финанси" на ММС.

Подкупът бил предаден чрез белязани банкноти в седем пачки, осигурени от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Иванов-син бил задържан непосредствено след приемането на парите пред сградата на ММС.

След задържането, Иванов-баща и син бяха освободени срещу гаранции от по 5000 лв., които впоследствие съдът им възстанови. Бившият треньор водеше националния отбор и по време на Олимпийските игри в Париж 2024, където бяха спечелени златен и бронзов медали, но след общото събрание на БФВТ през ноември 2024 г. бе освободен и се върна към клубната си дейност в Шумен. Иванов-син бе уволнен от ММС от тогавашния спортен министър.

Самият Ариф Маджид, който предаде белязаните банкноти, малко по-късно бе обвинен в присвояване на средства от федерацията в особено големи размери и бе свален от поста си през март 2024 г. В момента прокуратурата разследва евентуални финансови злоупотреби.

Тепърва СГС ще насрочи разпоредително заседание по делото.

"България днес"

