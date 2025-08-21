Кметът на Приморско се похвали с богатата спортна програма в града

На 30 август от 18.00 часа Приморско ще бъде домакин на старта на 72-ата Международна колоездачна обиколка на България. Събитието, организирано от Българската федерация по колоездене, отново събира елита на шосейното колоездене от цял свят. Над 120 професионални колоездачи от 20 държави и 3 континента ще премерят сили по маршрут с обща дължина 687 километра, разделен на пет етапа и пролог.

72 -рят тур на България ще започне с пролога в Приморско, след което петте етапа ще преминат по следната програма:

● 30 август – пролог по улиците на Приморско /начало 18.00 часа, бул. Черно море, на ъгъла с ул. 3-ти март/.

● 31 август – първи етап: Приморско – Айтос – Бургас, 122,5 км.

● 1 септември – втори етап: Карнобат – Казанлък, 134,2 км.

● 2 септември – трети етап: Казанлък – Троян, 118,5 км.

● 3 септември – четвърти етап: Троян – Сливен, 194,5 км.

● 4 септември – пети етап: кръгов маршрут със старт и финал в Сливен, 113,9 км.

“Приморско се доказа като лятната столица на спорта. Освен в елита на ветроходството, вече сме част и от елита на световното колоездене”, подчерта кметът на града Иван Гайков. Той припомни, че в началото на сезон 2025 г. отново там се проведе Европейската купа по ветроходство в олимпийските класове ILCA 6 и 7, както и на детския клас ILCA 4 и редица други спортни инициативи. Общината беше домакин на маратони, турнири по плажен волейбол, ежегодният турнир по футбол на община Приморско, първенство по хандбал, подводен риболов, летен лагер по киокушин-кан и фестивали на спорта. „Всичко това допринася за популяризирането на активния начин на живот по време на лятната почивка на българското Черноморие.“, допълна Гайков.

„В началото на септември ще бъдем и домакин на най-мащабния в България ултра крос триатлон, който ще се проведе на плаж Перла“, съобщи още той.

Трасето на колоездачната обиколката предлага предизвикателства от крайморски участъци и равнинни отсечки до планински изкачвания и скоростни спринтове. Участниците ще се борят не само за етапните победи, но и за престижната жълта фланелка, символ на лидерството в обиколката.

Състезанието, което е емблематично за българския спортен календар, продължава да затвърждава репутацията си на едно от най-престижните събития в региона, съчетавайки спортна страст, традиция и национална гордост.

Участващи отбори: BENOTTI BERTHOLD, MARTIGUES – PAYDEN & RYGEL, MAXSOLAR, GRAGNANO, GALLINA ECOTEK LUCCHINI, UNITED SHIPPING, MONOGO LUBELSKIE PERLA POLSKI, EPRONEX, DUKLA BANSKA BYSTRICA, KARYA, MONZON INCOLOR GUB, ORAC CACAK, националният отбор на Северна Македония, DOLTCINI, VITOSHA, LEVSKI, HEMUS 1896 TROYAN, CYTO TRIGON, CCN METALAC и REMBE RAD NET.