  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА зарадва Аспарух Никодимов по случай 80-годишния му юбилей

  • 21 авг 2025 | 14:48
Представители на ЦСКА посетиха Аспарух Никодимов навръх 80-годишния му юбилей. Легендарният футболист и треньор, архитект на някои от най-големите победи в клубната история на "червените", получи специални поздравления и подаръци в знак на уважение и признателност от клуба и цялата "армейска" общност.

Паро Никодимов на 80 години!
Паро Никодимов на 80 години!

"С огромно вълнение имахме честта да връчим на ненадминатия Червен пълководец юбилейна фланелка, специален шал, значка, торта, почетна карта за ложата на мачовете на любимия тим, както и други подаръци, с които да засвидетелстваме благодарността си към неговия принос за ЦСКА", написаха от клуба.

