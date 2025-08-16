Популярни
  • 16 авг 2025 | 17:08
Добромир Димитров става съотборник с Османи Хуанторена в шампиона на Испания

Разпределителят Добромир Димитров ще продължи кариерата си в Испания. 34-годишният състезател облича екипа на шампиона Гуагуас (Лас Палмас), обявиха официално от клуба.

Така той ще е съотборник със звездата Османи Хуанторена, койтоо също ще играе за испанския шампион.

На 40 години Османи Хуанторена продължава в шампиона на Испания

Димитров прекара изминалия сезон в състава на бронзовия медалист на efbet Супер Волей Нефтохимик 2010 (Бургас). Преди това плеймейкърът бе част от италианския Ортона с сезон и половина в Хебър (Пазарджик). През 2021/2022 защитава цветовете на ЦСКА. През 2020-а пък печели титлата с Нефтохимик 2010, а след това е част от ПСК Локомотив (Пловдив).

Кариерата му е преминала още през италианския гранд Перуджа, румънските Волей Мунисипал (Залъу) и КСМ Букурещ и други. Носил е и фланелката на втородивизионния италиански Тавиано, а през 2017-а вдига Купата на България с Добруджа 07 (Добрич), към който се присъединява след сезон в Ливан. Играл е и в Ирак. Юноша е в Пирин (Разлог), а в България е играл още и за КВК Габрово, с който става вицешампион.

Снимки: Startphoto

