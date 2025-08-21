Популярни
Оманяла и Валаза подновяват съперничеството си в Брюксел

  • 21 авг 2025 | 14:34
  • 166
  • 1
Най-бързият мъж на Африка Фърдинанд Оманяла ще поднови съперничеството си с южноафриканския талант Баянда Валаза на Диамантената лига в Брюксел в петък. Дуелът носи допълнителна интрига, тъй като се провежда само седмици преди Световното първенство в Токио и по-малко от три месеца, след като Валаза изненада Оманяла на турнира Kip Keino Classic в Найроби на 31 май.

Австралиецът Лачлан Кенеди спечели състезанието в Найроби с време 9.98, докато Валаза завърши втори с 10.03, а Оманяла допълни подиума с 10.07.

За Оманяла състезанието в Брюксел представлява възможност да преоткрие магията на бяганията под 10 секунди, която някога го направи безспорен крал на спринта в Африка.

Той все още не е слизал под тази бариера през настоящия сезон.

Снимки: Imago

