Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Захари Згуров & Георги Антов започнаха с победа на Европейското

Захари Згуров & Георги Антов започнаха с победа на Европейското

  • 21 авг 2025 | 14:23
  • 237
  • 0
Захари Згуров & Георги Антов започнаха с победа на Европейското

Българската двойка Захари Згуров & Георги Антов започна с победа участието си на Европейското първенство по плажен волейбол за младежи до 20 години в Мадрид. Балканските шампиони надиграха убедително естонския дует Армин Кендер & Патрик Париоги с 2:0 (27:25, 21:17) в първия си мач.

Згуров и Антов започват на Европейското днес
Згуров и Антов започват на Европейското днес

Следващият им съперник по-късно днес са много силните латвийци Ралфс Андрейевс & Едуардс Дюденс. Те също спечелиха първия си двубой срещу испанците Ксениус Деу & Гайзка Гереро с 2:0 (21:10, 21:13). Мачът на българите с представителите на домакините пък е утре.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Згуров и Антов започват на Европейското днес

Згуров и Антов започват на Европейското днес

  • 21 авг 2025 | 09:31
  • 598
  • 0
България U21 тръгна със загуба на Световното в Китай

България U21 тръгна със загуба на Световното в Китай

  • 21 авг 2025 | 08:16
  • 3410
  • 10
Син на бивша българска националка подписа и ще играе в СКРА Белхатов

Син на бивша българска националка подписа и ще играе в СКРА Белхатов

  • 20 авг 2025 | 20:47
  • 5859
  • 1
Инж. Петър Георгиев: Толкова интелигентни и упорити момчета, като волейболните национали, не съм виждал тук

Инж. Петър Георгиев: Толкова интелигентни и упорити момчета, като волейболните национали, не съм виждал тук

  • 20 авг 2025 | 20:30
  • 1779
  • 5
Мартин Кръстев: Нефтохимик винаги иска да бъде най-добрият отбор

Мартин Кръстев: Нефтохимик винаги иска да бъде най-добрият отбор

  • 20 авг 2025 | 19:37
  • 1183
  • 0
Капитанът Алекс Грозданов: Моята персонална цел е да излезем от групите на Световното първенство

Капитанът Алекс Грозданов: Моята персонална цел е да излезем от групите на Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 19:19
  • 1780
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 39376
  • 53
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 7989
  • 34
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 23905
  • 179
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 11406
  • 44
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 8507
  • 13
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 11631
  • 4