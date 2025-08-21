Захари Згуров & Георги Антов започнаха с победа на Европейското

Българската двойка Захари Згуров & Георги Антов започна с победа участието си на Европейското първенство по плажен волейбол за младежи до 20 години в Мадрид. Балканските шампиони надиграха убедително естонския дует Армин Кендер & Патрик Париоги с 2:0 (27:25, 21:17) в първия си мач.

Следващият им съперник по-късно днес са много силните латвийци Ралфс Андрейевс & Едуардс Дюденс. Те също спечелиха първия си двубой срещу испанците Ксениус Деу & Гайзка Гереро с 2:0 (21:10, 21:13). Мачът на българите с представителите на домакините пък е утре.