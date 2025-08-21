Згуров и Антов започват на Европейското днес

Балканските шампиони по плажен волейбол Захари Згуров & Георги Антов стартират днес участието си на Европейското първенство за младежи до 20 години в Мадрид.

Първият съперник на българите е тандемът от Естония – Армин Кендер & Патрик Париоги. Мачът трябва да започне в 11,00 часа българско време. Вторият им двубой е срещу латвийската двойка. В нея са Ралфс Андрейевс & Едуардс Дюденс. Мачът е насрочен за 17,40 часа.

Последната среща от Група В за Згуров & Антов е утре срещу испанския дует Ксениус Деу & Гайзка Гереро.