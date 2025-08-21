Популярни
Левски започна подготовка за новия сезон

  • 21 авг 2025 | 13:35
  • 539
  • 0
Левски започна подготовка за новия сезон

Левски започна подготовка за новия сезон, съобщиха от клуба. "Левски започва тренировки. Част от играчите на тима вече се събраха за старт на подготвителния период, който тръгва от стадиона. Тепърва съставът на "сините" ще се окомплектова, като по-голяма част от миналогодишния остава и за новия сезон. Към групата се присъединиха и няколко юноши от школата на Герена", написаха от тима в социалните мрежи.

"Сините" ще играят със Спартак (Плевен) с първия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Новата кампания ще започне през уикенда 4-6 октомври.

Левски ще бъде без опитния гард Асен Великов, който ще играе в Академик Бултекс 99.

Снимка: Basketball Club Levski / Facebook

