Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шест българчета се класираха за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа в София

Шест българчета се класираха за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа в София

  • 21 авг 2025 | 13:02
  • 215
  • 0
Шест българчета се класираха за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа в София

Шест български тенисисти се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира до 12 г. от първа категория на Тенис Европа "MNDB Open 2025" в София. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК "15:40".

За четвъртфиналите при юношите се класираха Златан Йорданов, Теодор Николчовски и Христо Рашков, а при девойките Карла Бързакова, Татиана Чушева и Лора Георгиева.

Резултати:

Момчета,1/8-финали:

Златан Йорданов – Борислав Атанасов 6:4, 6:4

Теодор Николчовски – Микаел Иванов 6:0, 6:3

Христо Рашков – Георге-Николае Дамкалиу (Румъния) 6:3, 6:3

Александър Гендов – Димитрис Антониу (Гърция) 2:6, 3:6

Александър Бойдев – Виктор Дамянов (Германия) 2:6, 2:6

Митко Генов – Мартин Яниш (Австрия) 4:6, 2:6

Момичета, 1/8-финали:

Карла Бързакова – Мария Терелак (Полша) 6:0, 6:0

Татиана Чушева – Андреа Митраче (Румъния) 4:6, 6:2, 6:0

Лора Георгиева – Мария Митраче (Румъния) 6:4, 6:1

Вивиан Бесалева – Николина Босняк (Сърбия) 0:6, 2:6

Рая Карабова – Алиса Фадеева (Русия) 2:6, 3:6

Следвай ни:

Още от Тенис

Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки на турнир в Гърция

Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки на турнир в Гърция

  • 20 авг 2025 | 19:46
  • 535
  • 0
Александър Василев и Виктор Киров отпаднаха в първия кръг на двойки в София

Александър Василев и Виктор Киров отпаднаха в първия кръг на двойки в София

  • 20 авг 2025 | 19:44
  • 496
  • 0
Донски отпадна на 1/8-финалите в София

Донски отпадна на 1/8-финалите в София

  • 20 авг 2025 | 17:05
  • 883
  • 0
Молчан отстрани и Александър Василев в София

Молчан отстрани и Александър Василев в София

  • 20 авг 2025 | 16:34
  • 1138
  • 0
Швьонтек започна участие US Open само 12 часа след спечелената титла в Синсинати

Швьонтек започна участие US Open само 12 часа след спечелената титла в Синсинати

  • 20 авг 2025 | 13:06
  • 1252
  • 0
Ана Иванович с коментар за Новак Джокович и шансовете му на US Open

Ана Иванович с коментар за Новак Джокович и шансовете му на US Open

  • 20 авг 2025 | 11:14
  • 6728
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 25758
  • 30
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 5578
  • 29
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 20981
  • 155
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 10076
  • 39
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 7423
  • 12
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 10091
  • 4