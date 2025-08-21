Шест българчета се класираха за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа в София

Шест български тенисисти се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира до 12 г. от първа категория на Тенис Европа "MNDB Open 2025" в София. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК "15:40".
За четвъртфиналите при юношите се класираха Златан Йорданов, Теодор Николчовски и Христо Рашков, а при девойките Карла Бързакова, Татиана Чушева и Лора Георгиева.
Резултати:
Момчета,1/8-финали:
Златан Йорданов – Борислав Атанасов 6:4, 6:4
Теодор Николчовски – Микаел Иванов 6:0, 6:3
Христо Рашков – Георге-Николае Дамкалиу (Румъния) 6:3, 6:3
Александър Гендов – Димитрис Антониу (Гърция) 2:6, 3:6
Александър Бойдев – Виктор Дамянов (Германия) 2:6, 2:6
Митко Генов – Мартин Яниш (Австрия) 4:6, 2:6
Момичета, 1/8-финали:
Карла Бързакова – Мария Терелак (Полша) 6:0, 6:0
Татиана Чушева – Андреа Митраче (Румъния) 4:6, 6:2, 6:0
Лора Георгиева – Мария Митраче (Румъния) 6:4, 6:1
Вивиан Бесалева – Николина Босняк (Сърбия) 0:6, 2:6
Рая Карабова – Алиса Фадеева (Русия) 2:6, 3:6