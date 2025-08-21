Шест българчета се класираха за четвъртфиналите на турнир от Тенис Европа в София

Шест български тенисисти се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира до 12 г. от първа категория на Тенис Европа "MNDB Open 2025" в София. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК "15:40".

За четвъртфиналите при юношите се класираха Златан Йорданов, Теодор Николчовски и Христо Рашков, а при девойките Карла Бързакова, Татиана Чушева и Лора Георгиева.

Резултати:

Момчета,1/8-финали:

Златан Йорданов – Борислав Атанасов 6:4, 6:4

Теодор Николчовски – Микаел Иванов 6:0, 6:3

Христо Рашков – Георге-Николае Дамкалиу (Румъния) 6:3, 6:3

Александър Гендов – Димитрис Антониу (Гърция) 2:6, 3:6

Александър Бойдев – Виктор Дамянов (Германия) 2:6, 2:6

Митко Генов – Мартин Яниш (Австрия) 4:6, 2:6

Момичета, 1/8-финали:

Карла Бързакова – Мария Терелак (Полша) 6:0, 6:0

Татиана Чушева – Андреа Митраче (Румъния) 4:6, 6:2, 6:0

Лора Георгиева – Мария Митраче (Румъния) 6:4, 6:1

Вивиан Бесалева – Николина Босняк (Сърбия) 0:6, 2:6

Рая Карабова – Алиса Фадеева (Русия) 2:6, 3:6