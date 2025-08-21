Цанко Цанков е готов за тежкото 24-часово плуване в река Дунав

В събота в 12:00 часа ще бъде даден старт на поредния плувен маратон в индивидуален формат на Цанко Цанков, който ще направи опит за световно постижение в река Дунав. Този път предизвикателството е 24 часа плуване нон-стоп, без неопрен и помощни средства. Началото ще бъде дадено от „Бонония естейт“, Видин, а финалът - в град Оряхово. Разстоянието е около 140 километра, като състезателят и неговият екип са напълно готови за предстоящите тежки 24 часа в Дунав.

"Чувствам се добре и днес ще направя последна тренировка, след което тръгвам за Видин. Ще бъде доста трудно плуване, защото нивото на реката е ниско и течението е много слабо. Но след мъчителните 12 часа и 13 минути в Ирландско море и преплуването на Северния канал, сега ситуацията ще бъде малко по-благоприятна, с оглед на топлата вода в Дунав. Имам опит от двете плувания миналата година и знам какво ме очаква. Ще бъда щастлив да видя хората, които ще ме чакат в Оряхово, защото в неделя там ще бъде празник на града и се готви тържество по повод моя финал", каза Цанков.

"Това ще бъде поредното тежко плуване за мен, но искам да покажа, че силата на българския дух и волята са по-силни от всяко изпитание и трудност в открити води. Разбира се, който желае може да влезе с малък плавателен съд или кану и да ме следва в определени етапи по трасето, стига да не минава пред мен. Ще имаме нужната професионална навигация и GPS системи за наблюдение в реално време. Благодаря на всички за подкрепата и пожеланията. Тръгвам за „Бонония естейт“ в отлично настроение и зареден с енергия. Дано всичко мине наред и да направя още едно значимо постижение в спортната история на България", добави той.

Предстоящото 24-часово плуване е в партньорство с Българската федерация по плувни спортове, а официален съдия на водещата лодка ще бъде Вили Цеков. Двама капитани ще се грижат за движението на плавателния съд и връзката с пристанищните власти. Герго Гергов и Мартин Петров са добре обучени професионалисти с опит в Дунав. Мениджърът на Цанков Николай Илиев отново ще бъде неотлъчно до състезателя през цялото време, а Габриела Фиковска ще се грижи за приема на вода и изотонични напитки от старта до финала.

Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Фондация „Спорт в България“, Община Видин, Община Оряхово и спонсори.