Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Топалова бие на сингъл, Денчева е четвъртфиналистка на двойки в Швейцария

  • 21 авг 2025 | 12:39
  • 326
  • 0
Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

25-годишната българка победи Берта Пасола (Испания) с 6:3, 7:6(4). Срещата започна вчера, но беше прекъсната заради дъжд в началото на втория сет и се доигра днес.

Топалова спечели първия сет с един пробив във шестия гейм. Втората част премина без пробиви исе стигна до тайбрек. В него българката изостана с 2:3 точки, но спечели пет от следващите шест разигравания, а с това и срещата.

Във втория кръг българката ще играе срещу четвъртата поставена Тина Надин Смит (Австралия).

Росица Денчева загуби вчера в първия кръг от осмата в схемата София Шапатава (Грузия) с 3:6, 6:2, 3:6.

18-годишната Денчева обаче се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Моника Станкевич (Полша) победиха представителките на домакините Алина Гранвер и Анина Ланц с 6:2, 6:3 и ще играят за място на полуфиналите днес срещу водачките в схемата Диана Марцинкевича (Латвия) и Зузана Павликовска (Полша).

