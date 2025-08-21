С питка за здраве посрещнаха медалистите ни в спортната аеробика от Световните игри в Чънду

С много емоции, аплодисменти и националния трибагреник бяха посрещнати на летище София българските медалисти в спортната аеробика от Световните игри за неолимпийски спортове в Чънду, Китай. Антонио Папазов, Борислава Иванова и Христо Манолов завоюваха бронз в категория тройки, с което донесоха радост и гордост за България.

Заедно със своите състезатели пристигнаха и треньорът Биляна Тютюкова и кинезитерапевтът Николай Касабов – неотменна част от успеха на отбора. Те също получиха признание за усилията, всеотдайността и подкрепата, без които постижението нямаше да бъде възможно.

На летището ги очакваха председателят на федерацията Димитрина Къндева, много треньори, състезатели, приятели и роднини. Посрещането бе трогателно и истински българско – с питка за здраве, цветя, плакати и български знамена. Възгласите „Браво!“ и „Гордеем се с вас!“ огласяха залата, а радостта и вълнението на близките разтопиха сърцата на всички присъстващи. Младите ни спортисти получиха десетки пожелания за здраве, нови успехи и още много поводи да развяват българския флаг на световни подиуми.