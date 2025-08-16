Бронз за българите в аеробиката на Световните игри в Китай

Българите Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов спечелиха бронзов медал в категория тройки на турнира по аеробика на Световните игри за неолимпийски спортове в Чънду (Китай), съобщи БТА.

Националите заеха четвърто място в квалификацията по-рано днес с 18.765 точки, а на финала получиха оценка от 18.950, което им отреди третата позиция.

Шампиони станаха представителите на Китай с 20.500 точки, пред Италия с 19.265 точки.

"Опитният екип на Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов впечатли съдиите с динамичната си композиция, артистичност и безупречна екипна работа. Това постижение потвърждава добре утвърдената традиция и успех на България в аеробната гимнастика на световната сцена", написаха от Българския съюз по аеробика в социалните мрежи.

Снимка: Български съюз по аеробика