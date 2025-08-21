12 български спортисти стават стипендианти на МОК за Лос Анджелис 2028

12 български спортисти в 10 вида спорт бяха одобрени като стипендианти на МОК по програмата „Олимпийска солидарност“ за Лос Анджелис 2028, съобщи председателят на БОК Весела Лечева.

На финансова и логистична подкрепа ще могат да разчитат Петър Мицин (плуване), Пламена Миткова (лека атлетика), Йоана Георгиева (кану-каяк), Рами Киуан (бокс), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Яница Динева (художествена гимнастика), Йоана Илиева (фехтовка), Десислава Ангелова (гребане), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

„Предложихме повече спортисти, защото всеки един от тях има шанса да подобри постиженията и развие таланта си в следващите три години. С „Олимпийска солидарност“ атлетите стават част от голямото олимпийско семейство и могат да усетят пряко подкрепата на Международния олимпийски комитет“, каза Весела Лечева.

За Олимпийските игри в Париж 2024 по програмата „Олимпийска солидарност“ бяха финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета. Стипендии получиха 1560 състезатели (844 за мъже и 716 за жени). В Париж те спечелиха 75 медала (26 златни, 20 сребърни, 29 бронзови). Постигнати бяха и много национални и лични рекорди.

Идеята за подкрепа на спортистите се ражда преди Олимпийските игри в Барселона през 1992 г. Оттогава програмата постоянно се разраства, така че да отговори на предизвикателствата на съвременния спорт.