  • 21 авг 2025 | 11:21
Голямо име влиза в българския тенис на маса! Европейската шампионка до 19 години Бианка Мей-Росу официално ще се състезава през новия сезон за СКТМ „Юнак“ – Ардино. Румънската състезателка е носителка на множество отличия от международни първенства, което я утвърждава като една от най-обещаващите и успешни тенисистки в Европа.

„За мен е чест да се присъединя към СКТМ „Юнак“ – клуб със силни традиции и история в тениса на маса. Благодарна съм за топлото посрещане и съм развълнувана да дам всичко от себе си за отбора. Вярвам, че можем да постигнем големи неща заедно. Време е за ново начало!“, заяви Бианка Мей-Росу.

От ръководството на СКТМ „Юнак“ коментираха: „За нас е чест, че успяхме да привлечем спортист от такъв ранг. С подкрепата на г-н Делян Пеевски даваме ново начало не само за нашия клуб, но и за развитието на тениса на маса в България. Този трансфер стана възможен и благодарение на постоянната подкрепа през годините от страна на кмета на община Ардино — г-н Изет Шабан.“

Очаква се Бианка Мей-Росу да направи своя дебют за ардинския клуб още в началото на новия сезон. Феновете ще могат да я видят в действие по време на предстоящите кръгове от държавното първенство.

