Вавасори и Ерани защитиха титлата си на смесени двойки на US Open

Италианците Андреа Вавасори и Сара Ерани защитиха титлата си на смесените двойки на Откритото първенство на САЩ по тенис.

На финала Вавасори и Ерани победиха Ига Швьонтек (Полша) и Каспер Рууд (Норвехия) с 6:3, 5:7, 10:6 и спечелиха 1 милиона долара от наградния фонд.

"Правим нещо невероятно през тези две години", каза Вавасори, който също спечели титлата от Откритото първенство на Франция с Ерани по-рано тази година.

Преди това на полуфиналите третите поставени Швьонтек и Руус победиха водачите в схемата Джесика Пегула (САЩ) и Джак Дрейпър (Великобритания) с 3:5, 5:3(8), 10:8(8), а Ерани и Вавасори надделяха над американците Крисчън Харисън и Даниел Колинс с 4:2, 4:2.

Ерани и Вавасори спечелиха турнира за втори пореден път. Тази година организаторите смениха формата и поканиха 16 двойки да участват, за да повишат интереса към смесените дуети.

38-годишната Ерани има шест титли от Големия шлем на двойки жени и три на смесени двойки. В Париж 2024 тя стана победителка на Олимпийските игри заедно с Джазмин Паолини. 30-годишният Вавасори също е завоювал три трофея на турнирите от Големия шлем на смесени двойки, всичките заедно с Ерани.

Откритото първенство на САЩ е последният, четвърти турнир от Големия шлем за сезона. Жребият за основната схема ще се проведе по-късно днес, а първият кръг ще започне на 24 август. Настоящите шампиони на сингъл са италианецът Яник Синер и Арина Сабаленка (Беларус) - и двамата номер 1 в световната ранглиста.