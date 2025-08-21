Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вавасори и Ерани защитиха титлата си на смесени двойки на US Open

Вавасори и Ерани защитиха титлата си на смесени двойки на US Open

  • 21 авг 2025 | 09:36
  • 361
  • 0
Вавасори и Ерани защитиха титлата си на смесени двойки на US Open

Италианците Андреа Вавасори и Сара Ерани защитиха титлата си на смесените двойки на Откритото първенство на САЩ по тенис.

На финала Вавасори и Ерани победиха Ига Швьонтек (Полша) и Каспер Рууд (Норвехия) с 6:3, 5:7, 10:6 и спечелиха 1 милиона долара от наградния фонд.

"Правим нещо невероятно през тези две години", каза Вавасори, който също спечели титлата от Откритото първенство на Франция с Ерани по-рано тази година.

Преди това на полуфиналите третите поставени Швьонтек и Руус победиха водачите в схемата Джесика Пегула (САЩ) и Джак Дрейпър (Великобритания) с 3:5, 5:3(8), 10:8(8), а Ерани и Вавасори надделяха над американците Крисчън Харисън и Даниел Колинс с 4:2, 4:2.

Ерани и Вавасори спечелиха турнира за втори пореден път. Тази година организаторите смениха формата и поканиха 16 двойки да участват, за да повишат интереса към смесените дуети.

38-годишната Ерани има шест титли от Големия шлем на двойки жени и три на смесени двойки. В Париж 2024 тя стана победителка на Олимпийските игри заедно с Джазмин Паолини. 30-годишният Вавасори също е завоювал три трофея на турнирите от Големия шлем на смесени двойки, всичките заедно с Ерани.

Откритото първенство на САЩ е последният, четвърти турнир от Големия шлем за сезона. Жребият за основната схема ще се проведе по-късно днес, а първият кръг ще започне на 24 август. Настоящите шампиони на сингъл са италианецът Яник Синер и Арина Сабаленка (Беларус) - и двамата номер 1 в световната ранглиста.

Следвай ни:

Още от Тенис

Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки на турнир в Гърция

Антъни Генов се класира за 1/4-финалите на двойки на турнир в Гърция

  • 20 авг 2025 | 19:46
  • 523
  • 0
Александър Василев и Виктор Киров отпаднаха в първия кръг на двойки в София

Александър Василев и Виктор Киров отпаднаха в първия кръг на двойки в София

  • 20 авг 2025 | 19:44
  • 474
  • 0
Донски отпадна на 1/8-финалите в София

Донски отпадна на 1/8-финалите в София

  • 20 авг 2025 | 17:05
  • 869
  • 0
Молчан отстрани и Александър Василев в София

Молчан отстрани и Александър Василев в София

  • 20 авг 2025 | 16:34
  • 1086
  • 0
Швьонтек започна участие US Open само 12 часа след спечелената титла в Синсинати

Швьонтек започна участие US Open само 12 часа след спечелената титла в Синсинати

  • 20 авг 2025 | 13:06
  • 1159
  • 0
Ана Иванович с коментар за Новак Джокович и шансовете му на US Open

Ана Иванович с коментар за Новак Джокович и шансовете му на US Open

  • 20 авг 2025 | 11:14
  • 6424
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: 90% от старите кадри в БФС са сменени

Георги Иванов: 90% от старите кадри в БФС са сменени

  • 21 авг 2025 | 09:25
  • 2976
  • 20
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 14045
  • 117
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 6873
  • 25
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 4681
  • 7
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 6022
  • 3
Предстои луда вечер в Лига Европа

Предстои луда вечер в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 07:35
  • 3752
  • 0