Дъжд отложи втория мач на Виктория Томова на US Open

Лоши метеорологични условия станаха причина за отлагането на срещата на Виктория Томова от втория кръг на квалификациите за основната схема на US Open. Първата ракета на България трябваше да играе късно снощи с белгийката Ханне Вандевинкел, но над Ню Йорк заваля дъжд и обърка програмата. В резултат на това няколко от мачовете не можаха да се изиграят и бяха пренасрочени за днес.
Съгласно новото разписание двубоят между Томова и 164-ата в световната ранглиста Вандевинкел ще започне не по-рано от 18:00 часа българско време.
Двете не са се изправяли една срещу друга до момента.
В първия кръг на пресявките се наложи с лекота с 6:3, 6:0 срещу испанката Ирене Ескориуела, а белгийката победи с 6:3, 6:2 Марина Стакушич от Канада.